Il PD di Chiaravalle: “Uniti per dire no all’accorpamento degli Istituti Montalcini e Montessori

CHIARAVALLE – Dal Partito Democratico di Chiaravalle riceviamo: “Accogliamo molto positivamente le tante prese di posizione contro la decisione della Giunta Acquaroli di accorpare gli Istituti Comprensivi “Rita Levi Montalcini” e “Maria Montessori”, in particolare quella del gruppo consiliare “Insieme per Chiaravalle” e dell’amministrazione comunale.

“Questo è il tempo dell’unità per contrastare la vergognosa delibera regionale del 30 dicembre e per scongiurare il paventato accorpamento dei due istituti.

“Supportiamo altresì con forza la petizione online lanciata su change.org dai genitori dell’I.C. “Maria Montessori”: una mobilitazione importante, che va accompagnata con tante altre iniziative concrete di lotta.

“Attraverso i nostri rappresentanti in Consiglio Regionale, presenteremo una interrogazione alla Giunta Acquaroli per conoscere le vere motivazioni, tutte di ordine elettoralistico e clientelare, che hanno portato a sacrificare proprio Chiaravalle.

“Inoltre, Sabato 18 alle ore 17 organizzeremo una assemblea pubblica per informare la cittadinanza e confrontarci sulle prossime azioni da intraprendere insieme a parlamentari e consiglieri regionali, invitando ovviamente anche la Giunta e tutti i consiglieri comunali.

“Unica nota stonata, ma ci siamo abituati, un comunicato tanto violento quanto sconclusionato dell’associazione “Chiaravalle Domani”, che per la sua totale irrilevanza non merita nemmeno di essere menzionato, nel quale si attacca il nostro circolo solamente per aver sollecitato (lesa maestà!) l’amministratore a intervenire pubblicamente, come poi ha giustamente fatto, anche se in ritardo.

“Attacchi che non ci toccano minimamente: l’unica cosa che conta, ora, è lavorare in modo unitario e condiviso, tutti insieme, per fermare lo scempio dell’accorpamento. In questa unica direzione continueremo a lavorare nelle prossime settimane”.

