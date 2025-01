Lunedì a Tolentino arriva la Befana del Ponte del diavolo

TOLENTINO – Il 6 gennaio Tolentino si prepara a celebrare l’Epifania con il tradizionale evento “L’arrivo della Befana del Ponte del diavolo”, organizzato dall’associazione artistico-culturale “I Ponti del diavolo”, guidata da Carla Passacantando che condurrà la manifestazione. L’iniziativa vede la collaborazione del comune di Tolentino e quest’anno del Caem/Lodovico Scarfiotti, arricchendo ulteriormente il programma con un mix di solidarietà, tradizione e spettacolo.

Un corteo per tutti, con un cuore solidale. Il programma prende il via alle 16 con la partenza del corteo delle Befane dal suggestivo Ponte del diavolo. Per chi volesse unirsi al corteo, l’appuntamento è fissato per le 15.30 al Ponte del diavolo.

Ci saranno Befane che arriveranno con la scopa, ma anche con moto e auto d’epoca per distribuire dolciumi ai bambini. La prima tappa sarà alla casa di riposo di Tolentino, dove le Befane e i soci del Caem porteranno caramelle, dolciumi e un momento di gioia agli anziani ospiti. Questa azione solidale rientra nel progetto nazionale “La Befana dell’Asi”, che ogni anno, in occasione dell’Epifania, coinvolge i club italiani di motorismo storico in attività benefiche. La presenza del Caem/Scarfiotti a Tolentino testimonia il suo impegno costante nel territorio maceratese, dove il club promuove eventi che uniscono passione per le auto d’epoca e attenzione al sociale. Sarà una festa in piazza tra tradizione e spettacolo. Dopo la visita alla casa di riposo, il corteo si dirigerà verso piazza della Libertà per il raduno delle Befane, accompagnato dal canto tradizionale della Pasquella, eseguito dal gruppo “Cantastorie” di Treia.

La piazza sarà il cuore della festa, dove i più piccoli e le famiglie potranno assistere a spettacoli unici e coinvolgenti. Uno dei momenti più attesi sarà l’arrivo della Befana equilibrista, che scenderà dalla Torre degli Orologi con il supporto dei Vigili del fuoco di Tolentino e Macerata. La discesa, spettacolare e suggestiva, si concluderà con la distribuzione di dolciumi ai bambini. A seguire, il mago Stefano intratterrà il pubblico con uno show di magia, regalando un ulteriore tocco di meraviglia alla giornata.

Non mancherà l’elezione di Miss Befana 2025 da parte dei bambini, un’occasione divertente per celebrare la Befana più originale e simpatica. Durante il pomeriggio, inoltre, piazza della Libertà ospiterà un’esposizione di auto d’epoca del Caem/Scarfiotti. I visitatori potranno ammirare veicoli storici che raccontano la passione per il motorismo e il valore della conservazione del patrimonio automobilistico. L’evento sarà anticipato la sera del 5 gennaio, alle 21, con il laboratorio giochi Clementoni all’agriturismo Terre del Chienti di Tolentino.

Si ringraziano Clementoni e il Centro Fisiomed di Macerata. “L’arrivo della Befana del Ponte del diavolo” non è solo un momento di festa, ma un’occasione per unire la comunità in un gesto di solidarietà. Grazie all’impegno dell’associazione “I Ponti del diavolo” e delle altre coinvolte e alla partecipazione di tanti volontari, l’evento rappresenta una tradizione che continua a crescere, regalando emozioni e sorrisi a grandi e piccoli. Una giornata imperdibile per salutare l’Epifania con il cuore aperto e tanta voglia di divertirsi.

