A Terre Roveresche per la Festa dell’Epifania spettacolo teatrale gratuito e calza per tutti i bambini

TERRE ROVERESCHE – Prevede un divertente spettacolo teatrale e la distribuzione della calza a tutti i bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie la Festa dell’Epifania organizzata dall’Amministrazione comunale di Terre Roveresche, con la collaborazione della Fita, Federazione Italiana Teatro Amatori.

L’appuntamento, naturalmente gratuito, destinato in primis ai baby cittadini dai 3 agli 11 anni, è per domenica 5 gennaio dalle 20,30 all’Auditorium Santa Caterina di Orciano, in piazza Garibaldi.

Sul palco la compagnia Teatro dei Bottoni, che proporrà “Il paese senza parole”, con Chiara Pietrucci e Matteo Bucchini; testo e regia di Romina Marfoglia. Uno spettacolo di teatro d’attore con l’utilizzo di webcam e video proiettore per disegni realizzati dal vivo, liberamente ispirato all’albo illustrato di Agnes de Lastrade “La grande fabbrica delle parole”, che affronta il tema del potere della comunicazione e del valore della libertà di espressione. La storia narra di un paese in cui nessuno parla, a causa di un antico litigio, una divisione che ha portato gli abitanti a essere diffidenti, ritrosi, fino al totale silenzio. Così tanto silenzio da dimenticare le parole. E allora come si fa a comunicare? I più forti, i più ricchi, comprano parole fabbricate apposta per loro, comprano argomenti e pensieri. Poi c’è Elia, che vorrebbe parlare, ma non ha soldi, non è forte, e per questo troverà una strada tutta sua per comunicare.

Al termine dello spettacolo, distribuzione della tradizionale calza a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

L’assessore alla pubblica istruzione e ai servizi per l’infanzia, Ortensia Sbrozzi (nella foto) evidenzia: “Abbiamo voluto unire a un momento di festa e di aggregazione uno spettacolo teatrale, perché si tratta di una forma artistica importante, capace di arricchire il bambino anche da spettatore, permettendogli di vedere realtà diverse, stimolare la fantasia e vivere nuove emozioni”.

