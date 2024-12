La Befana di Urbania pronta a lanciare la 28^ edizione

URBANIA – Da ormai 28 anni chi dice Befana dice Urbania. La vecchina a cavallo della scopa volante è pronta a decollare tra le colline dell’entroterra per la festa più attesa dell’anno che richiama ormai grandi e piccini da ogni angolo d’Europa, contribuendo a rendere internazionale una ricorrenza tutta italiana ma che suscita sempre più curiosità all’estero.

Davanti a questo palcoscenico globale la Befana durantina non vuol certo sfigurare ed è pronto un programma capace di soddisfare tutte le età, ma anche i buongustai, gli amanti di musica e spettacoli dal vivo e chi ama immergersi in un bellissimo centro storico, riconosciuto recentemente con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

LA BEFANA ASPETTA TUTTI L’appuntamento è, dunque, ad Urbania dal 3 al 6 gennaio per quattro giorni in cui la città diventerà in ogni aspetto la Capitale delle Befana: dalle migliaia di calze appese in ogni dove, alle tante aiutanti che si aggirano per vicoli e piazze, dai luoghi magici amati dalla dolce vecchina -l’ufficio postale della Befana, la piazza dei dolciumi, quella delle animazioni e quella del mercatino- fino alle attrazioni che non possono certo mancare, come la discesa della Befana dalla torre civica lanciando caramelle e dolciumi e la sfilata della calza più lunga del mondo.

Imperdibile poi la visita alla Casa della Befana, una vera e propria abitazione dove la Befana vive tutto l’anno e dove si possono trovare il suo letto, il calderone per le pozioni, il parcheggio per le scope e il suo telaio.

INAUGURAZIONE Il 3 gennaio alle ore 15 per l’apertura della 28° edizione della Festa non solo il Sindaco, Marco Ciccolini, consegnerà le chiavi della città alla Befana, ma anche il Duca Francesco Maria II della Rovere consegnerà il chiavistello del suo Palazzo, affinché i numerosi turisti possano visitarlo, apprezzandone il contenuto odierno.

Si tratta infatti di un meraviglioso complesso di 6.000 mq che domina il fiume Metauro e il centro storico, progettato da Francesco di Giorgio Martini, che oggi ospita il Museo civico, la biblioteca, l’archivio storico, laboratori di ceramica, il Museo di storia dell’agricoltura e dell’artigianato nei sotterranei e una sezione archeologica con recenti ritrovamenti di una casa di un principe guerriero di epoca preromana.

PROGRAMMA Dopo la consegna delle chiavi per le vie della città si svolgerà la Sfilata storica, con musiche rinascimentali e costumi d’epoca organizzata dall’Associazione per le Rievocazioni Storiche (ARS) di Urbino. A seguire la Sfilata della calza e la discesa della Befana volante, tra lingue di fuochi artificiali, uno spettacolo incredibile e molto amato dalla folla dei bambini, che si ripeterà tutti i pomeriggi dei quattro giorni di Festa. Quest’anno c’è un’altra novità: il Giardino dei colori in Piazza Padella, dove sarà possibile partecipare a laboratori a tema Befana e giocare con giochi antichi e della tradizione.

Sabato sarà una giornata piena di appuntamenti tra spettacoli, befane acrobate, la Musica Arabita, la camminata metabolica e addirittura uno spettacolo di realtà virtuale.

Domenica sarà il giorno del Palio della Befana, con gli aiutanti della dolce vecchina che si sfidano in giochi tradizionali per conquistare l’ambito premio. La giornata sarà scandita anche dalla Fiera della Befana che abbraccia tutto il centro storico e, in serata, si animerà con la musica e i dj del Befanight. Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tantissimi appuntamenti con giocoleria, animazione, musica e tanto altro finchè la Befana saluterà scendendo dall’alto tutti i bambini dando appuntamento al prossimo anno.

LE DICHIARAZIONI Giuseppe Paolini, presidente della Provincia di Pesaro e Urbino: “La Festa Nazionale della Befana lega tradizione e cultura, ribadendo ulteriormente il suo richiamo nel 28esimo anniversario della manifestazione. Un appuntamento tra i più attesi nel territorio nel periodo natalizio, capace di incidere pienamente anche sul piano turistico e dell’accoglienza, grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco e all’impegno del Comune. Un evento che custodisce l’identità e la laboriosità della comunità, a cui rinnoviamo con convinzione il nostro supporto”.

Valeria Falleri, presidente della Pro Loco Casteldurante: “Quello della Befana è un periodo magico per Urbania, dove, grazie a questa festa, possiamo aprire al mondo la nostra città e le sue bellezze. La nostra Festa è ormai il punto di riferimento a livello mondiale in tema di Befana e abbiamo preparato un palinsesto che tocca tutti i gusti, adatto a grandi e bambini per passare 4 giorni di festa e spensieratezza. Il mio ringraziamento va ai tanti volontari che già da giorni si impegnano per offrire ai visitatori uno spettacolo perfetto”.

Marco Ciccolini, sindaco di Urbania: “La Festa Nazionale della Befana ha raggiunto la ventottesima edizione, è una festa matura e consolidata, conosciuta in Italia e nel mondo e anche quest’anno ad attendere visitatori e turisti ci sarà una città sarà bella e animata, pronta a far divertire i piccoli ma anche i grandi, per dar modo di passare del tempo di qualità assieme e tornare a una dimensione umana, divertendosi con le cose semplici. La Festa contribuisce anche a far conoscere le Marche e i suoi luoghi unici ancora nascosti al grande turismo, fatti di borghi storici, morbide colline e paesaggi incontaminati”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it