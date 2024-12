I Carabinieri di Fabriano hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia nel carcere di Ancona

FABRIANO – Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia presso il carcere di Ancona.

Nel primo caso il Nucleo Operativo ha dato esecuzione a un’ordinanza di revoca dei domiciliari nei confronti di un venticinquenne dell’Est Europa domiciliato a Fabriano che stava scontando una pena per stalking, tentata estorsione nei confronti di una donna, fatto avvenuto fuori regione.

Nel corso di un controllo i carabinieri di Fabriano non l’hanno trovato a casa e quindi è stata inviata una informativa all’Autorità giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura con il trasferimento in carcere ad Ancona. Il periodo di pena verrà quantificato nella prossima udienza.

Il secondo caso vede protagonista un trentenne domiciliato a Serra San Quirico e nato in Puglia. Per sentenze passate in giudicato dovrà scontare una pena di un anno e 4 mesi in carcere per stalking, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. I carabinieri l’hanno raggiunto nel suo domicilio e l’hanno tradotto a Montacuto.

Il terzo arresto vede protagonista, a Cupramontana, un uomo nato in Campania e residente in zona, ventenne, che dovrà scontare oltre quattro anni di pena per sentenze passate in giudicato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ricettazione e maltrattamenti. Tutti reati commessi in Puglia. I carabinieri quando sono andati a casa per la notifica del provvedimento hanno perquisito l’abitazione e nel comodino della camera hanno rinvenuto 7 grammi di hashish. Di conseguenza è stato anche segnalato come assuntore di stupefacenti.

