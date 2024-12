Il prefetto Pellos e l’ammiraglio Pagnottella marchigiani dell’anno

ROMA – Fine anno, tempo di consuntivi. Anche relativi a cittadini marchigiani che si sono fatti particolarmente onore nei rispettivi ambiti di attività. Tra questi il prefetto Darco Pellos, urbinate, e l’ammiraglio Paolo Pagnottella, fanese. Per i loro prestigiosi curriculum il CE.S.MA. (Centro Studi Marche), la rinomata istituzione culturale marchigiana – presidente l’imprenditore marchigiano Franco Moschini, mentre l’ambasciatore Giorgio Girelli è presidente onorario – da decenni operativa a Roma, li ha insigniti della distinzione onorifica di “Marchigiani dell’anno”. Ciò in coerenza con le intuizioni , decenni addietro, dell’allora presidente del CE.S.MA. Armando Mazzoni, sostenitore del progetto volto al organizzare la premiazione annuale dei marchigiani che si fossero distinti in vari settori, dall’arte, alla scienza, all’imprenditoria, alla Pubblica amministrazione.

Intento della iniziativa è quello di conferire un meritato lustro alla “Marchigianità”, identità di una regione di cui è stata sempre ben nota la fattiva operosità e lo spirito d’intrapresa.

Il prefetto Darco Pellos, completati gli studi classici ad Urbino e conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Carlo Bo”, ha svolto ragguardevoli funzioni presso vari Uffici Territoriali del Governo: Pesaro e Urbino, Belluno, Forlì, Milano. In particolare a Belluno, assunte le funzioni di Vice Prefetto Vicario, ha collaborato con i prefetti Delfina Raimondo, Carlo Boffi, Maria Laura Simonetti nelle varie e note situazioni di grave emergenza che hanno colpito quella provincia. Dopo rilevanti incarichi al ministero dell’interno ( in particolare al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco), è stato preposto alle prefetture di Trapani, Ancona e da ultimo Venezia.

L’ammiraglio Paolo Pagnottella, conseguita la maturità classica presso il Collegio Navale “F. Morosini” di Venezia, ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno e con il grado di guardiamarina ha iniziato la sua carriera militare svolgendo missioni al Cairo, in Sudan, a Londra e nel Golfo Persico. E’ stato al comando del cacciatorpediniere Audace” e del 2° reparto sommergibili.

Con il grado di ammiraglio di divisione, nel mese di novembre del 2000, ha assunto il comando dell’Istituto Studi Militari Marittimi e del Presidio Marina Militare di Venezia. Dal 15 gennaio 2004 al 30 dicembre 2005, è stato il Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico, che aveva sede ad Ancona.

La solenne pro­cla­ma­zione dei “Mar­chi­giani dell’Anno” ha avuto luogo nel corso in una mani­fe­sta­zione tenutasi al Senato della Repubblica dove gli ospiti sono stati accolti dal senatore questore del Senato Antonio De Poli nella prestigiosa “Sala Capitolare”.

De Poli, padovano ma eletto nel collegio di Pesaro, ha rivolto ai presenti ed all’intera comunità marchigiana un indirizzo di saluto ed espresso vivo compiacimento al prefetto Pellos ed all’ammiraglio Pagnottella. Gradite ed apprezzate anche le parole del prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, intervenuta alla cerimonia romana, la quale ha affermato:”Questa serata rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra regione, un’opportunità per riconoscere il talento di coloro che, con il loro lavoro e la loro dedizione contribuiscono a rendere le Marche una terra straordinaria”. Ha quindi aggiunto, in particolare, che Darco Pellos ha dato “un contributo fondamentale in ogni Prefettura in cui ha prestato servizio. Con il suo instancabile lavoro, ha garantito la sicurezza e il benessere della nostra regione, avendo svolto una parte rilevante del suo percorso lavorativo nelle Marche, dimostrando sempre grande competenza e umanità”.

Ed ha continuato: “L’Ammiraglio Paolo Pagnottella ha servito con estrema dedizione e impegno lo Stato italiano, raggiungendo il grado più elevato della carriera della Marina Militare. Il suo lavoro è stato segnato da momenti di grande valore e competenza, tra cui – ricordiamo, per citarne uno – la sua partecipazione alla risoluzione della crisi dell’ “Achille Lauro” negli anni ’80. Con la sua leadership e il suo coraggio, ha difeso i nostri mari e la nostra nazione, rappresentando un esempio di integrità e valore”.

Per il presidente onorario Giorgio Girelli il “Marchigiano dell’anno” è l’evento fiore all’occhiello del Centro Studi Marche che il suo amministratore unico Pina Gentili (foto) promuove periodicamente con passione e competenza insieme ad altre manifestazioni culturali in Italia ed all’estero.

Successivamente, dal prefetto Greco e dall’ambasciatore Giorgio Girelli, il quale ha espresso vive felicitazioni agli insigniti e sentiti ringraziamenti al prefetto Greco per avere onorato l’evento venendo appositamente da Pesaro, sono state consegnate al prefetto Pellos ed all’ammiraglio Pagnottella (foto), i quali hanno rivolto ai presenti applaudite riflessioni sulle rispettive esperienze professionali , la pergamena del premio “Picus del ver sacrum” per “ le benemerenze acquisite verso la Regione Marche” ed una pregevole scultura della FIAM di Pesaro.

