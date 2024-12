Nell’entroterra la neve ha già superato i 40 centimetri / FOTO

ANCONA – Neve abbondante nell’entroterra. Sul monte Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino, ha già superato i 40 centimetri. Analoga situazione a Sassotetto, nell’Alto Maceratese.

Neve anche nei centri collinari, soprattutto a Cupramontana, Montecarotto, Matelica e Cingoli.

Ma resta, in tutta la regione, il problema degli alberi sradicati dal forte vento. A Fano, ad esempio, diverse squadre dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e della Protezione civile sono al lavoro fin dalle prime ore del mattino.

Sempre a Fano le criticità maggiori si registrano nelle aree collinari, come Monte Giove e Magliano, e nelle zone costiere, in particolare lungo via Cristoforo Colombo e via Dante Alighieri. Qui i Vigili del fuoco sono già in azione e, dopo un sopralluogo, è stata disposta la chiusura di quest’ultima via per garantire la sicurezza.

