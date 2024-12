Il maltempo ha creato danni anche a Fano, molti gli alberi abbattuti

FANO – Il maltempo che ha colpito Fano nelle ultime ore ha provocato diversi danni sul territorio comunale, ma gran parte delle situazioni critiche è stata affrontata tempestivamente grazie al lavoro delle squadre operative.

Attualmente rimangono chiuse Strada del Giardino, interessata da una frana verificatasi questa mattina, Via Tomassoni, chiusa preventivamente a causa di due alberi in fase di valutazione, e alcune vie secondarie nella zona di Roncosambaccio, dove sono in corso interventi per la messa in sicurezza. Invece, il Pincio resterà intercluso fino a domani mattina a causa della presenza di tre cipressi pericolanti che richiedono un intervento di messa in sicurezza. Inoltre, sono numerosi i casi di caduta della segnaletica verticale stradale a causa del forte vento su in tutto il perimetro cittadino.

“La situazione più critica resta quella di Sassonia, soprattutto in Via Dante Alighieri, dove sono caduti diversi alberi – hanno dichiarato il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Ilari -. Stiamo lavorando con tutte le risorse disponibili per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini”.

In totale, sono 40 gli addetti attualmente impegnati nelle operazioni di emergenza, tra Protezione Civile, Comune di Fano, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Aset e ditte private.

L’amministrazione comunale continua a monitorare costantemente la situazione e invita i cittadini a segnalare eventuali criticità al numero 800 094 141.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it