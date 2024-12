Ruba un telefono cellulare, una donna individuata e deferita dalla Polizia

JESI – Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, la Polizia di Stato del Commissariato PS deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente una cittadina cubana di 61 anni per il reato, di furto con destrezza.

Il 28 ottobre la vittima formalizzava in Commissariato querela per il furto del proprio I-Phone 13 Pro del valore di circa 700 euro. In particolare, poche ore prima, si recava presso un negozio periferico per fare degli acquisti. Dopo aver utilizzato il proprio smartphone lo appoggiava su uno degli scaffali dimenticandolo. Giunta in cassa, si rendeva conto di non aver più con sé il cellulare ricordandosi d’averlo lasciato sbadatamente sullo scaffale dei detersivi. Prontamente, tornava nello scaffale ma constatava amaramente che era sparito.

Personale di polizia si recava nell’esercizio commerciale per un sopralluogo scaricando i filmati video dell’impianto di video sorveglianza installato all’interno. Grazie alla visione dei frames video, gli agenti riuscivano ad individuare l’autrice del furto, una donna cubana, identificandola compiutamente. I filmati non lasciavano adito a dubbi: infatti, si notava chiaramente come la donna, entrata nel locale e direttasi nello scaffale ove la vittima aveva dimenticato il cellulare, se ne impossessava immediatamente occultandolo all’interno della sua borsa. Quindi, usciva dal locale, pagando l’acquisto di un articolo.

La donna, veniva deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per furto con destrezza.

