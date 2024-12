Nuovi letti negli ospedali e nelle Rsa dell’Ast di Ancona

ANCONA – I reparti ospedalieri e le strutture residenziali territoriali della AST Ancona stanno ricevendo in questi giorni nuovi letti elettrici per le degenze. E’ stata avviata infatti venerdì 13 dicembre scorso la consegna delle nuove attrezzature e le strutture riceveranno gradualmente la dotazione prevista in modo da ridurre al minimo i disagi per gli operatori ed i pazienti e facilitare le azioni di fornitura, di collaudo e verifica della funzionalità, di formazione e addestramento dei lavoratori e di ritiro dei letti dismessi.

I nuovi letti in dotazione permettono di variare agevolmente la posizione dei pazienti, migliorandone il comfort e la gestione in sicurezza sia in situazioni di emergenza che nella movimentazione ordinaria. Oltre al comfort per i degenti, inoltre, i nuovi letti migliorano il lavoro di infermieri e operatori socio-sanitari, agevolando la diminuzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Anche il trasporto degli stessi nei corridoi dei reparti, ad esempio nel tragitto verso i reparti di radiologia e le sale operatorie, sarà agevolato da migliore manovrabilita’.

In totale per tutta la AST Ancona per quest’anno sono stati acquistati n. 145 letti che sono già stati distribuiti in questi giorni: n. 105 nei presidi ospedalieri presso i vari reparti e n. 40 letti nelle strutture territoriali (presso la RSA Sassoferrato, la RSA Arcevia e le Cure Intermedie di Loreto). Le forniture continueranno anche nel nuovo anno – come da programmazione preliminare – per ulteriori n. 153 letti elettrificati per uniformare la dotazione presso le varie Strutture dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

Grande soddisfazione è espressa da parte della Direzione Strategica Aziendale. “Attraverso la gara europea a procedura aperta per la fornitura di arredi sanitari tenuta dalla AST Ancona quale centrale di committenza e soggetto aggregatore delegato da Suam nell’anno 2024 – afferma il Direttore Generale dott Giovanni Stroppa – alla quale hanno aderito tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, è stato possibile dotarsi delle attrezzature che vanno a migliorare il comfort dei pazienti e la qualità del lavoro di tutto il personale in servizio nei reparti”.

“Stiamo portando avanti un’importante opera di ammodernamento della sanità, che comprende il rinnovamento del parco tecnologico, che ci vede tra le prime regioni in Italia per strumentazioni diagnostiche meno obsolete, e delle dotazioni presenti nelle strutture ospedaliere e residenziali – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – si tratta di interventi importanti per la salute dei cittadini”.

