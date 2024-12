Le Bombe d’Amore, gli auguri dell’artista pesarese Roberta Arduini

di VITO PIEPOLI

PESARO – In questo periodo cominciano ad arrivare gli auguri, sono ogni anno una consuetudine, frasi fatte, un copia incolla, post riciclati e spediti, massificati e così via.

Per tutti il Natale è il momento della famiglia, della gioia di riunirsi, di stare insieme, purtroppo non più possibile per tanti. Intendiamo riferirci alle notizie delle guerre nel mondo e sottolineamo come in questi momenti diventa sempre più importante diffondere messaggi di pace e solidarietà.

Per questo abbiamo voluto sentire l’artista Roberta Arduini, che con le sue quattro opere teatrali di Parole e Musica (https://www.youtube.com/@oasidiparoleemusica1183 ) , ci ha regalato versi di Speranza e di Pace, per una nuova Vita, per una rinascita all’insegna dell’Amore.

“Manifestiamo il nostro impegno a sostegno della pace e contro ogni forma di violenza e di guerra, ‘forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d’Amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l’odio, l’egoismo e l’avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d’amore la cui energia aspetta solo di essere rilasciata’ scriveva Albert Einstein a sua figlia”, ci ha riferito.

L’artista di Pesaro che ha espresso la sua vicinanza a tutte le famiglie sofferenti, conferma la sua “mission” di dinamizzare le coscienze con crescente entusiasmo, portatrice di verità, attenta cronista del tempo, non certo esaltante, che stiamo vivendo, con la volontà di seminare l’Amore, la Pace e la Vita attraverso, possiamo dire, le sue “bombe d’Amore”, le sue quattro opere teatrali, riportate al fondo di quest’articolo.

I suoi recital che commuovono lo spettatore, raggiungono un apice nel richiamo all’Amore e alla Pace, da vivere nei vari aspetti presenti nelle sue creazioni, riguardanti testimonianze, riflessioni, paure, accoglienza e solidarietà, amicizia, tristezza, commozione, silenzio rispettoso, fiducia, speranza, in una primavera di germogli e di rinascita.

Roberta Arduini, che vive sulla scena con tutta se stessa, catapultando e coinvolgendo profondamente gli spettatori, è reduce da uno spettacolo teatrale al Teatro Astra di Pesaro, dove recentemente si è esibita, per la seconda volta al fianco di altri artisti, in particolare di Giuseppe Esposto, attore e grande interprete a livello nazionale, riscuotendo successo, nello spettacolo ”Io non ho paura” tributo a Fiorella Mannoia e alle donne che amano, creato contro la violenza sulle donne, ideato e diretto da Riccardo Gravagna.

Di seguito riportiamo i suoi auguri singolari, nel segno di una vera rinascita. Cos’altro aggiungere?….che in un momento di forte difficoltà, la Speranza, l’Amore e la Misericordia non possano mai mancare nelle nostre vite.

——————————————

Gli Auguri di Roberta Arduini:

Per ragioni personali, ho scelto di concedermi una piccola pausa della quale sento assoluta necessità prima di dare corpo ai progetti del prossimo anno, e fuggendo dal “travaglio” natalizio, ho cercato rifugio in un luogo più intimo, che profuma ancora di autenticità.

Riflettendo sul vero senso della parola “festa” che forse ritroviamo nel bisogno di ritornare alle radici, ai rituali, a una sorta di sicurezza embrionale, tra lo svuotamento di senso della parola Natale e l’apparenza “infarcita di miele”, mi rendo conto che ciò che resta (e che si cerca di anestetizzare) è un amaro senso di solitudine tra se stessi e quel mondo agognato.

Proprio partendo da questo presupposto, nel 2025 vorrei condividere con tutti voi, che con complicità avete seguito me e i miei spettacoli teatrali firmati OASI di Parole e Musica, un ritorno all’essenza, anche della parola festa, per contrapporre alla sua banalità prettamente commerciale (festa degli innamorati, della donna, della mamma ecc), un ritorno al vero senso intrinseco, spirituale e culturale per la quale ha ragione di esistere, e perché in fondo, non possiamo credere ad una festività programmata se gli altri 364 giorni non rispettiamo quel valore, che racchiude un ulteriore pretesto per ricondurci a Noi stessi, al deserto del nostro Io che forse riconosciamo come obsoleto, al desiderio di ritrovare il bambino, l’ adulto, il femminile il maschile che abitano in Noi, e con essi un primordiale di completezza.

Insomma un ritorno all’ essenziale, a quella fiamma vivida, quel nucleo incandescente della nostra esistenza che spesso ricopriamo di polvere e detriti.

Per chi crede che le nostre feste comandate non abbiano più valore, oltre a quello commerciale, e desidera un ritorno all’ essenza (a togliere anziché aggiungere), per chi si sente un pesce fuor d’acqua mentre tutti festeggiano, per chi si sente solo ed è alla ricerca di un senso, ma anche per chi è sereno, innamorato, realizzato e desidera semplicemente coronare la propria felicità, sono certa che un emozionante spettacolo “OASI di Parole e Musica” é ciò che cercate da tempo, perché é frutto di ascolto, di accoglienza, di discernimento, di duro lavoro tramutato in Grazia, di quel cammino nel deserto duro e sfidante, che mi ha fatto partorire con gioia ciò di cui più prezioso ho realizzato nella Vita.

I quattro diversi spettacoli, sono opere uniche nel loro genere, i quali oltre all’ indiscussa qualità, mirano a travolgerci come un benefico tsunami di Parole di Cura, di Bellezza, intrecciate minuziosamente alla Musica registrata nel profondo della nostra anima e mai dimenticata.

Con me e la mia voce recitante, in scena, gli eccellenti musicisti Maestri Paride Battistoni al violino, Jacopo M. Mariotti al violoncello e Diego Gasperi al pianoforte che mi hanno accompagnato in questi anni nei numerosi palchi italiani.

Gli spettacoli “La Verità negli occhi dell’Amore”, “Il Soffio della nuova Vita”, “Echi antichi nella voce di Madre Terra” e l’ inedito, il mio amato “Dal buio della Notte all’ alba della Vita” vi attendendono come voi attendete loro!

Il mio augurio è che tutto ciò che avete piantato piangendo, voi possiate sempre raccoglierlo sorridendo!

Gli Spettacoli di Roberta Arduini del quartetto OASI di Pesaro:

– Echi Antichi nella Voce di Madre Terra ( https://youtu.be/E0ddMgbbpNM )

La Voce del nostro Pianeta, che con la sua forza ancestrale colma di Amore, aprirà le sue braccia e ci farà sentire una connessione profonda con il nostro nucleo, il nostro seme interiore e le nostre radici, attraverso il primordiale rapporto che ci lega a Lui.

– Dal buio della Notte all’Alba della Vita (https://youtu.be/l0SeIV71mbA )

La LUCE oltre la ferita. La RINASCITA dopo una morte interiore. Le fasi della Vita in cui ci partoriamo nuovamente, abbracciando sempre più la bellezza della nostra autenticità.

– La Verità negli Occhi dell’Amore ( https://youtu.be/QLpvDkz7KR0 )

In un Sogno, dove la Voce della Verità (di quella Coscienza o Intelligenza Superiore), ci guiderà verso un intricato ma anche affascinante Viaggio nei sentieri dell’Amore, mostrandoci ogni lato di Noi che può inquinare la sua meravigliosa Forza, ma che può anche essere uno stimolo per farci evolvere nella più potente delle Grazie.

– Il soffio della Nuova Vita ( https://www.youtu.be/nPiVVW2aEp0 )

Ritorneremo, tra tormenti, domande esistenziali, paure più recondite, ai nostri primordiali bisogni e istinti per poi accogliere la pura bellezza della Ri-nascita con un Inno ai sensi, alla Vita, all’ Italia e alla beatitudine su questa Terra che rende tutti Dei e che ci unisce all’eterno.

