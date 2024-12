Natale in Biblioteca, a Belvedere Ostrense un nuovo evento per i bambini

BELVEDERE OSTRENSE – Il Comune di Belvedere Ostrense è lieto di presentare l’evento “Natale in Biblioteca”, curato da Innovative Multiservice e realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia, che si terrà lunedì 23 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense. Un pomeriggio speciale dedicato a bambine e bambini, immersi in un’atmosfera di festa e magia.

L’appuntamento sarà incentrato sull’albo illustrato “Il dono”, letto dalla bravissima Giulia Santinelli. Dopo la lettura ad alta voce, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a un laboratorio artistico, organizzato col supporto della bibliotecaria Tosca Cantarini, dove potranno liberare la loro creatività e portare a casa un ricordo speciale di questo evento natalizio.

Per permettere a tutti di vivere questa esperienza, la Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense sarà aperta dalle 17.30 alle 19.30 di lunedì 23 dicembre, offrendo anche il servizio di prestito libri per tutti gli appassionati di lettura, e resterà chiusa martedì 24 dicembre in occasione della Vigilia di Natale.

Sarà un’occasione imperdibile per vivere il Natale circondati dalle storie e dai colori della Biblioteca, che per l’occasione si trasformerà in un luogo incantato.

Invitiamo tutte le famiglie e i bambini a partecipare a questi pomeriggi magici, pensati per regalare momenti di gioia e divertimento in un ambiente culturale e accogliente.

“Natale in Biblioteca” promette di essere un’esperienza straordinaria che resterà nel cuore di grandi e piccini. Non mancate!

