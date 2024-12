Ancona, al Museo della Città inaugurata la 7^ Edizione della mostra concorso di Arti Visive Liberarte

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso il Museo della Città di via Buoncompagno, il presidente del Circolo Culturale Carlo Antognini di Ancona professor Fiorello Gramillano ha inaugurato la 7° edizione di Liberarte, mostra concorso di Arti Visive. Ha portato i saluti dell’Amministrazione Dorica il presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, che ha ricordato di essere stato alunno dell’ Istituto scolastico dove appunto il professor Gramillano è stato Preside, prima della sua elezione a Sindaco.

La mostra raccoglie ben 67 opere di 36 artisti che hanno partecipato all’esposizione. Le opere sono tutte belle, nel senso che si tratta prevalentemente di quadri, ma non mancano altre forme di espressione creativa. Le opere sono di artisti affermati, meno affermati ed esordienti, come ha ben sintetizzato Gramillano, con una mescolanza destinata a favorire l’interesse complessivo per l’esposizione.

Nel suo intervento, Pizzi ha ringraziato il Circolo Culturale Antognini in quanto consente all’intera Comunità di contribuire all’innalzamento della Cultura, in un mondo dove spesso si vive una realtà grigia. In particolare, Pizzi ha avuto parole di apprezzamento per il professor Gramillano, da lui conosciuto nel mondo della Scuola, in quanto crede sempre nelle iniziative che porta avanti.

Gramillano ha poi concluso che laddove la scrittura ed altre forme espressive non sempre riescono pienamente nel loro intento comunicativo, la pittura e le arti visive in genere riescono meglio nel loro obiettivo di riuscire a questo scopo.

L’esposizione artistica è una mostra concorso, al termine della quale una apposita Commissione giudicherà i lavori e premierà l’opera ritenuta particolarmente meritevole di attenzione. La premiazione è prevista per sabato 28 dicembre, alle ore 18.00. La mostra può essere visitata fino al 28 dicembre solamente al pomeriggio, nell’orario 16.30-19.00. Solamente il giorno di Natale la mostra resterà chiusa.

