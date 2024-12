Fratelli d’Italia: “A Chiaravalle misure assenti per fronteggiare il degrado”

CHIARAVALLE – “Fratelli d’Italia di Chiaravalle, data l’insopportabile reale situazione, è costretta per l’ennesima volta – si legge in un comunicato diffuso oggi dal Circolo territoriale – a denunciare l’Amministrazione comunale di Chiaravalle per la sua totale immobilità e inefficienza, ad attuare un atteggiamento di buon governo cittadino, per rendere il paese più vivibile ai suoi abitanti.

“Ovunque si vada, dal centro alla periferia, risalta la sporcizia e l’incuria proseguita da questa nuova amministrazione entrante, dove con promesse urlate a squarciagola in campagna elettorale, avrebbe garantito decoro e vivibilità urbana.

“Numerose segnalazioni da cittadini, ci sono giunte in condivisione senza riscontro con i recapiti degli organi comunali preposti, foto e video che dimostrano il totale abbandono alla sporcizia e incuria del paese. Piste ciclabili fantasma e marciapiedi colpevoli di numerosi incidenti a persone anziane con difficoltà motorie. Il benestare palese del sindaco all’ultimo consiglio comunale – si legge sempre nell’intervento di Fratelli d’Italia -, per la distruzione di gran parte del territorio agricolo del “suo” comune con manifestata disperazione dei residenti, a favore di installazione di impianti fotovoltaici senza senso, scaturisce rabbia e sconforto in tutta la popolazione.

“E ’ora di dire basta! E noi di Fratelli d’Italia, vogliamo e pretendiamo una città che rispetti i minimi criteri di vivibilità, più pulita, più sicura, dato che abbiamo già glissato i gravi fatti di violenza dei mesi scorsi, quindi categoricamente che si rispetti il patto di collaborazione instaurato con i chiaravallesi, traditi dall’ennesima estorsione elettorale. Esigiamo azioni e risposte concrete, che puntano ad un progetto fattibile e non chiacchiere, invitando questa Amministrazione comunale ad evitare banali e inutili frasi di augurio delle festività ai cittadini che pretendono giustamente altri buoni propositi ed auguri”, conclude Fratelli d’Italia.

