Confservizi Cispel Marche, tre nuovi protocolli per ricerca e formazione

Un impegno strategico per lo sviluppo del territorio e il rafforzamento delle competenze delle aziende che operano nei servizi pubblici locali. Al via le collaborazioni con UNIVPM, Leonardo Ambiente e l’avvocato Matteo Pasquali per promuovere ricerca, formazione e competitività delle imprese associate

ANCONA – Confservizi Cispel Marche ha siglato tre importanti protocolli d’intesa con l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), Leonardo Ambiente e l’Avvocato Matteo Pasquali. Questi accordi, presentati oggi in una conferenza stampa presso Viva Servizi S.p.A., testimoniano l’impegno dell’associazione per promuovere ricerca, innovazione e formazione a beneficio delle imprese associate, rafforzando al contempo la competitività e la sostenibilità del territorio.

L’intesa tra Confservizi Cispel Marche e l’Università Politecnica delle Marche mira a consolidare la collaborazione su progetti di ricerca, innovazione e formazione applicativa. Entrambi i soggetti metteranno a disposizione risorse tecniche, umane e finanziarie per sviluppare attività congiunte, con particolare attenzione alla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. Oltre alla cooperazione scientifica, l’accordo promuove la diffusione della cultura tecnologica sul territorio, con l’obiettivo di favorire la competitività delle imprese associate e stimolare lo sviluppo economico locale.

Grazie al protocollo con Leonardo Ambiente, le aziende aderenti a Confservizi Cispel Marche potranno accedere a percorsi formativi finanziati dai fondi interprofessionali. L’accordo prevede un approccio personalizzato, che include l’analisi dei fabbisogni aziendali, il monitoraggio delle opportunità di finanziamento e la gestione completa dei progetti formativi, ivi comprese tutte le rendicontazioni di percorso e progetto, garantendo standard elevati e certificazioni riconosciute.

L’accordo con l’Avvocato Matteo Pasquali si concentra sulla formazione in tema di appalti pubblici, con un programma che prevede aggiornamenti trimestrali sulle novità del Codice degli Appalti e sulla gestione degli acquisti pubblici. Gli incontri, in modalità flessibile (presenza e online ndr), offriranno strumenti pratici e consulenza giuridica per rafforzare la capacità competitiva delle imprese.

“Questi tre accordi – ha dichiarato Antonio Gitto, Presidente di Confservizi Cispel Marche – rappresentano un passaggio strategico per il rafforzamento delle competenze e delle capacità operative delle nostre imprese associate. Con l’Università Politecnica delle Marche promuoviamo una sinergia tra ricerca e formazione, essenziale per affrontare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità. Grazie alla collaborazione con Leonardo Ambiente, offriamo percorsi formativi personalizzati e finanziati, capaci di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende. Infine, con il supporto dell’Avvocato Matteo Pasquali, forniamo strumenti pratici e aggiornati per navigare il complesso quadro normativo degli appalti pubblici”.

“L’accordo con Confservizi Cispel Marche – ha sottolineato Valerio Temperini docente di Marketing e Green Marketing presso UNIVPM – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico e imprese. Questa sinergia ci consente di mettere a disposizione le nostre competenze per affrontare sfide strategiche nei Servizi Pubblici Locali e costruire un ecosistema di innovazione che favorisca non solo il progresso tecnologico, ma anche il benessere delle comunità locali.”

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Saverio Gaudenzi Amministratore Unico di Leonardo Ambiente – di collaborare con Confservizi Cispel Marche, un punto di riferimento per le aziende che operano nei Servizi Pubblici Locali. Grazie a questo accordo, offriamo alle imprese associate strumenti concreti per accedere alle migliori opportunità di crescita e innovazione, contribuendo al miglioramento dei servizi resi ai cittadini”.

“In un contesto normativo in continua evoluzione – ha evidenziato l’Avvocato Matteo Pasquali – è fondamentale supportare le imprese con formazione aggiornata e concreta. Questo protocollo rappresenta un passo importante per garantire trasparenza e efficienza nella gestione delle procedure di gara, promuovendo un sistema di Servizi Pubblici Locali sempre più competitivo e innovativo”.

“Fonservizi è il fondo interprofessionale – ha concluso Stefania Tomaro Direttore di Fonservizi – che finanzia piani formativi aziendali condivisi tra la parte datoriale e quella sindacale. Investire in formazione significa accrescere la competitività delle aziende, promuovendo la qualificazione e riqualificazione del personale, utilizzando risorse che le aziende già versano all’INPS. I fondi derivano dallo 0,3% delle RAL dei dipendenti, obbligatoriamente versato dai datori di lavoro all’INPS. Iscriversi al fondo consente di trasferire queste risorse per finanziare la formazione. Nel settore dei servizi pubblici e delle utilities, le transizioni digitale, ecologica e sociale rendono fondamentale investire continuamente nel capitale umano”.

Confservizi Cispel Marche / Confservizi Cispel Marche è l’associazione regionale che rappresenta aziende e enti pubblici gestori dei Servizi Pubblici Locali nelle Marche. Fondata nel 1971 come C.R.I.P.E.L., si è evoluta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per la consulenza, formazione e innovazione nel settore. L’associazione opera nei settori acqua, energia, ambiente e trasporti, offrendo supporto tecnico e organizzativo per favorire lo sviluppo sostenibile e la competitività delle imprese associate.

