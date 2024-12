Il Santa Claus Bus porta doni e gioia ai bambini dell’Ospedale Salesi

Babbo Natale a bordo del magico bus ha fatto tappa con i suoi amici elfi al Dipartimento Materno Infantile dell’AOU delle Marche dove ha portato doni e gioia ai bambini ricoverati

ANCONA – Tra musiche natalizie e luci scintillanti, Babbo Natale ha fatto tappa all’Ospedale Salesi di Ancona a bordo del Santa Claus Bus, portando regali e sorrisi ai piccoli pazienti.

L’iniziativa è stata promossa anche quest’anno dalla Commissione per le Pari opportunità della Regione Marche in collaborazione con il Comando dell’Esercito Marche e la Fondazione Ospedale Salesi ETS.

Accompagnato dai suoi amici elfi, Babbo Natale ha portato lo spirito natalizio in ospedale e un carico di doni per i bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Grande la sorpresa e l’entusiasmo dei piccoli pazienti alla vista del magico bus. Un’accoglienza molto calorosa è stata riservata anche dalle famiglie e dagli operatori sanitari che attendevano Babbo Natale con gioia.

“Siamo grati alla Commissione per le Pari opportunità della Regione Marche e al Comando dell’Esercito Marche per aver rinnovato questa bella iniziativa che regala momenti di serenità ai bambini e alle famiglie che si trovano a vivere un momento delicato. Come Fondazione ci impegniamo con i nostri professionisti per contribuire all’umanizzazione delle cure e per rendere il Natale speciale anche per le famiglie che lo trascorreranno in ospedale. Ringraziamo i giovani dell’Interact che hanno partecipato all’evento portando numerosi doni” dichiara la Fondazione Ospedale Salesi ETS.

“Anche quest’anno, come gli altri anni, abbiamo voluto essere vicini ai bambini e alle mamme costretti a trascorrere le festività in ospedale – dichiara Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche – Ringraziamo i donatori che grazie alla loro generosità ci hanno permesso di portare tanti regali ai bambini ricoverati e soprattutto di donare momenti di gioia e serenità ai pazienti e alle loro mamme”.

