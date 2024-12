Dai banchi di scuola ai centri di ricerca: a Jesi una full immersion nel mondo della digitalizzazione

JESI – Alunni delle scuole secondarie di primo grado Giacomo Leopardi e Benedetto Croce, appartenenti all’istituto comprensivo Carlo Urbani di Jesi, hanno avuto nei giorni scorsi la possibilità di immergersi nel mondo della ricerca industriale visitando le sedi dei laboratori i-Labs Industry e Smart Environments, a Jesi.

Questa iniziativa, promossa dalla scuola con i fondi del PNRR all’interno del progetto di orientamento agli studi delle discipline STEM, ha permesso agli alunni delle nuove generazioni di partecipare a lezioni frontali e dimostrazioni pratiche su temi cruciali per il loro futuro, quali la robotica, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e l’efficienza di prodotto.

i-Labs Industry e i-Labs Smart Environments sono società senza fine di lucro che nascono grazie a un’iniziativa della Regione Marche ed hanno trovato un contributo fondamentale dal Comune di Jesi che ha acquistato, ristrutturato e messo a disposizione dei loro Laboratori i locali di via Guerri che oggi ospitano le loro sedi, a pochi passi dal centro storico di Jesi.

Le due società, grazie alla sinergia tra partner accademici e aziendali, mettono a disposizione del territorio importanti competenze su automazione ed Industria 5.0, domotica e tecnologie per gli ambienti di vita, favorendo il trasferimento tecnologico attraverso la realizzazione di studi di fattibilità, progetti di ricerca e corsi di formazione professionale.

Queste giornate non hanno rappresentato solo eventi formativi, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra innovazione e sviluppo del territorio. Grazie a progetti come questo, Jesi si conferma come un polo di eccellenza nella diffusione della cultura tecnologica, in grado di attrarre talenti e stimolare nuove idee. Grazie al supporto del Comune, i laboratori rappresentano oggi un punto di riferimento per la comunità locale, dove ricerca, formazione e imprenditoria si incontrano per promuovere la crescita sostenibile del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it