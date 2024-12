dr.gam lancia “Rise and Fall”, una ballata acustica di speranza e resilienza / VIDEO

FANO – Il cantautore e polistrumentista italiano dr.gam, noto per il suo percorso artistico internazionale, torna con un nuovo singolo, “Rise and Fall”. Questo brano, distribuito da AWAL/The Orchard/Sony Music, rappresenta un’evoluzione del suo stile musicale, combinando un approccio acustico raffinato con un messaggio di speranza nato in un momento cruciale della recente storia umana.

“Rise and Fall” è nata nel marzo 2020, durante l’inizio della pandemia, un periodo che dr.gam ha descritto come il “ventre di un’onda”, un momento di profonda riflessione e distopia. Il testo scritto dal noto artista britannico Peter Godwin, autore anche per icone come David Bowie e Steve Winwood, ha completato divinamente l’idea melodica di dr.gam incastonata come un gioiello su un arpeggio in fingerpicking in una ballata che parla della ciclicità della vita. Il brano celebra il dualismo tra materia e spirito, tra caduta e risalita, e offre un messaggio positivo che invita a vedere la luce oltre i momenti difficili.

dr.gam, già noto per l’album “Another Family”distribuito da Universal e per una serie di singoli di successo pubblicati nel 2024 come “Kilimangiaro” e “La mer”, è un artista che abbraccia un approccio musicale a 360 gradi. Polistrumentista e cantautore multilingue, la sua arte combina critica sociale, ironia e ottimismo. La sua visione del futuro è riflessa nella varietà dei suoi generi musicali e nella capacità di tradurre emozioni complesse in canzoni accessibili e potenti.

Recentemente, al Teatro Olimpico di Roma in occasione del Gran Gala ANAT assieme a nomi apicali dello spettacolo come Maurizio Battista, Annalisa Minetti, Mariella Nava e tanti altri, è stato premiato per il suo percorso internazionale fatto da milioni di ascolti sulle piattaforme digitali da ogni parte del globo, e concerti sui palchi di tutta Italia, Europa e Stati Uniti.

“Rise and Fall” è un’ulteriore testimonianza della sua capacità di connettere culture e sentimenti globali attraverso la musica.

Con il suo nuovo singolo, dr.gam dimostra ancora una volta il potere della musica di ispirare, unire e dare voce a emozioni universali, confermandosi una figura rilevante nel panorama musicale internazionale.

QUI SOTTO un video:

