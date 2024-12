Una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Fano

Domenica l’inaugurazione in Piazza XX Settembre

FANO – Potenziata l’assistenza sanitaria nel territorio Fanese grazie alla nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Fano. Il mezzo, presentato alla cittadinanza domenica 15 dicembre alle 16:00 in Piazza XX Settembre, è stato acquistato con fondi della CRI di Fano, donazioni liberali da parte della cittadinanza ed imprese del territorio e per il resto, grazie al determinante contributo della Banca di Credito Cooperativo di Fano, istituto di credito del territorio che, sottolineando anche i 113 anni della sua fondazione ha deciso di sostenere le attività ed i progetti di grande valore, che il locale Comitato della Croce Rossa rivolge alla comunità.

Il mezzo, conforme alle stringenti normative regionali, nazionali ed europee, sarà subito impiegato per numerosi servizi sul territorio: dall’emergenza al trasporto sanitario fino all’assistenza in occasione di grandi eventi e per le innumerevoli manifestazioni che durante l’anno, si susseguono a Fano e Cartoceto.

«La nuova ambulanza va a rafforzare la flotta di mezzi di soccorso al servizio di un territorio vasto e complesso come quello di Fano e del suo Hinterland – spiega il dott. Fabio Pulejo, Presidente del Comitato CRI Fano -. Ringraziamo il Comune di Fano che ha Patrocinato e collaborato al progetto e BCC Fano che, ancora una volta, ha sostenuto con convinzione e coraggio un’Associazione quotidianamente vicina ai più vulnerabili e pronta ad intervenire e soccorrere la popolazione vittima di emergenze mediche e traumatiche o colpita da eventi di Protezione Civile. Invito tutti, cittadini, coppie, famiglie con bambini (ci sarà uno spazio loro dedicato, con il Truccabimbi), a partecipare all’inaugurazione di domenica e a conoscere da vicino la bella realtà della CRI Fanese, festeggiando insieme a noi, l’anniversario dei 160 anni della nascita della Croce Rossa Italiana».

Il Direttore Generale della BCC Fano dott. Giacomo Falcioni, ha espresso profonda soddisfazione per il progetto della nuova ambulanza: «Siamo prima di tutto una banca di comunità che opera in favore del territorio di riferimento – osserva -. BCC Fano è da sempre attenta al tema della salute: fra le tante cose penso al progetto “We love YOU” con la rete di defibrillatori DAE collocati all’esterno di tutte le filiali BCC; alle donazioni di attrezzature elettromedicali al Presidio Ospedaliero di Fano; ai corsi di primo soccorso organizzati sia per i dipendenti che i Soci. Questo, per noi, significa essere al servizio del territorio e contribuire allo sviluppo armonico locale. Ringrazio CRI Fano e tutti i suoi 200 Volontari e dipendenti, per il delicato e importante lavoro che svolgono quotidianamente».

L’allestimento della nuova ambulanza OLMEDO è all’avanguardia e prevede importanti dotazioni sanitarie idonee al soccorso di pazienti adulti e pediatrici. Per informazioni sull’attività del Comitato di Fano della Croce Rossa Italiana è possibile consultare il sito internet www.crifano.it o telefonare allo 0721.867547.

Aiutiamo ad Aiutare: supportiamo CRI Fano diventando Soci Sostenitori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it