In vista delle feste la Polizia ha intensificato i controlli a Jesi

JESI – Nella giornata di ieri , nella fascia oraria pomeridiana personale della Polizia di Stato del Commissariato di Jesi, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, coordinate dal Dirigente , nell’alveo delle direttive impartite con ordinanza del Questore di Ancona, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio , che mira ad intensificare il rapporto di fiducia con la cittadinanza, avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati contro l’incolumità pubblica , di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti, nell’imminenza delle festività natalizie.

Gli equipaggi impiegati in maniera sinergica nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città ed in particolare: Viale Cavallotti, via Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, Parco del Vallato, C.so Matteotti.

Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo, procedendo ad attività di polizia di prossimità ed a controlli in esercizi commerciali, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Durante i servizi è stato anche notificato il decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Ancona nei confronti di un cittadino pakistano. Si è provveduto ad accompagnarlo presso l’uff immigrazione di Ancona per il ritiro del passaporto con la prescrizione dell’obbligo di firma in Commissariato.

