Dal 17 al 23 dicembre sarà possibile visitare ad Ancona la mostra “Servus inutilis – Alcide De Gasperi e la Politica come servizio”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Per iniziativa dell’ex Presidente del Consiglio comunale di Ancona Tommaso Sanna, presso la Chiesa del Gesù, di fronte al Palazzo degli Anziani, dal 17 al 23 dicembre è in programma la mostra sull’onorevole Alcide De Gasperi, in occasione del settantesimo anno dalla morte. La mostra è stata già esposta al Meeting di Rimini nello scorso agosto.

Ricordare il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il suo modo di fare politica, tutto al servizio della Comunità, significa anche fare memoria di un’epoca lontana, che però merita di essere conosciuta, specialmente dalle giovani generazioni. Ma non potremo mai neppure accennare alla figura dei De Gasperi se non partiamo dalla sua Fede di Cattolico sempre impegnato, che lo ha aiutato nei momenti bui, come quando è stato in carcere. Consapevole che il regime fascista sarebbe crollato e che bisognava prepararsi a gestire la nuova situazione che ne sarebbe derivata, fin dalla stesura del Codice di Camaldoli del luglio 1943 che elaborò le linee guida per l’impegno politico dei cattolici, operò per la realizzazione pratica di questo progetto. Divenuto Ministro agli Affari Esteri e dal dicembre 1945 Presidente del Consiglio, si adoperò per la rinascita democratica del Paese e per la stesura della Costituzione, nonostante l’uscita dei partiti di Sinistra dal Governo nel maggio 1947. Tra le leggi più importanti adottate durante i governi presieduti dall’onorevole De Gasperi, ricordiamo la riforma agraria, la riforma fiscale (Vanoni), il Piano Ina-Casa e la nascita della Cassa del Mezzogiorno, oltre alla scelta Atlantica. Determinante fu il suo impegno per la nascita di un’Unione Europea che rompesse con il Passato, e qui dobbiamo ricordare l’amicizia con uomini come Adenauer e Schuman, con cui condivideva la comune fede cristiana e soprattutto la conoscenza della lingua tedesca.

Gli orari della mostra sono i seguenti: al mattino ore 10.00-12.00, al pomeriggio ore 16.00-19.00. Si ricorda che nella giornata di domenica 22 dicembre la mostra potrà essere visitata solamente al pomeriggio.

