Anche quest’anno torna ad Ancona l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”

ANCONA – Anche per questo Natale torna “Giocattoli in Movimento”, una grande raccolta di giocattoli usati e libri per bambini, che verranno scambiati e donati ai bimbi meno fortunati, portando un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Un gesto che non solo fa bene al cuore, ma anche all’ambiente, riducendo la plastica ed aiutando i genitori a risparmiare. Insieme, facciamo sentire i bambini protagonisti di questa magica Festa, insegnando loro valori come generosità e solidarietà.

Presso la nostra sede di Ancona, in Via Raffaello Sanzio 12,

– martedì 17 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00

– giovedì 19 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00

potrete portare, purché integri, puliti ed utilizzabili, due o più giocattoli o libri per bambini.

Sabato 21 dicembre dalle 16.30 alle 19.00 ci troverete invece con il nostro banchetto ad Ancona, in Corso Garibaldi, altezza libreria Feltrinelli.

Non mancate! Vi aspettiamo per questa bellissima esperienza di condivisione!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it