Scuderia Autocross Marche, anche il Comune di Belvedere Ostrense partecipa alla giornata di premi e solidarietà

BELVEDERE OSTRENSE – Domenica scorsa, al Ristorante “Le Rose”, si è svolta la cerimonia di premiazione per l’anno 2024 organizzata dalla Scuderia Autocross Marche. Un appuntamento che ha riunito sportivi, istituzioni e appassionati, mettendo in luce non solo i successi raggiunti durante l’anno, ma anche il forte spirito di solidarietà che caratterizza questa realtà.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Belvedere Ostrense avv. Sara Ubertini, Comune che nell’anno in corso ha ospitato due importanti manifestazioni sportive legate all’autocross.

“È un onore far parte di questa grande famiglia – ha dichiarato il sindaco – un’occasione per conoscere nuovi amici e ritrovare i ‘vecchi’, tra cui il consigliere regionale e amico Mirko Bilò”.

La Scuderia Autocross Marche, punto di riferimento per gli appassionati di questo sport, si distingue non solo per il lavoro e l’impegno tecnico, ma anche per il suo contributo alla comunità. La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di condivisione e celebrazione dell’importanza di valori come l’amicizia, la collaborazione e l’impegno sociale. E mentre un anno di sport e solidarietà sta per concludersi, si guarda già con entusiasmo al futuro per nuove sfide e progetti, sempre all’insegna della passione e del legame con il territorio.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it