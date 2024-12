DEA chiude l’acquisizione di una partecipazione di controllo di ASPM Soresina

Il Direttore generale Riderelli Belli: “La Lombardia è una regione strategica su cui puntare”. Sempre più vicino il traguardo dei 100.000 pod

OSIMO – DEA, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, rende noto che si è perfezionata l’operazione di acquisto di una partecipazione di controllo in ASPM Soresina Servizi S.r.l., attiva nella distribuzione e misura elettrica nel Comune di Soresina (CR) con circa 5.020 POD e nella distribuzione gas metano con circa 4.100 PDR. ASPM gestisce inoltre la pubblica illuminazione per 10.350 punti luce nei Comuni di Manerbio (BS), Soresina (CR), Orzinuovi (BS), Robecco D’Oglio (CR), Rivarolo Mantovano (MN), Pontevico (BS), Acquanegra Cremonese (CR) e Sesto ed Uniti (CR).

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ASPM ha realizzato un valore della produzione pari a 5,171 milioni di euro, con un EBITDA di 1,337 milioni di euro e una PFN di 2,029 milioni di euro.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli di Dea ha così commentato: “Il closing dell’operazione rappresenta una tappa strategica del nostro percorso di espansione che ha come obiettivo quello di superare la soglia dei 100.000 POD in gestione. Ufficializziamo oggi il consolidamento del nostro business in Lombardia, quarta regione in cui siamo presenti insieme a Marche, Abruzzo e Liguria, convinti che sia una Regione strategica su cui puntare”.

L’importo della transazione ammonta a circa 3.738 migliaia di Euro, a fronte dell’acquisizione da parte di DEA di una quota del capitale sociale di ASPM pari all’80%, attraverso:

il pagamento di un importo pari a circa 2.288 migliaia di Euro per l’acquisizione di una partecipazione di controllo in ASPM; la sottoscrizione di un aumento di capitale per l’importo di 1.450 migliaia di Euro.

Infine, si ricorda che a DEA spetterà il diritto all’opzione di acquisto del residuo 20% del capitale sociale a un prezzo di 935mila euro entro il 2032.

DEA S.p.A.

DEA è un operatore leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in centro e nord Italia. Nasce nel 2015 in forma di S.r.l. a seguito del conferimento del ramo d’azienda della multiutility Astea, comprensivo delle attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica, entrambe oggetto di concessione rilasciata dal Ministero Industria Commercio e Artigianato in data 2 maggio 2001 e con scadenza il 31 dicembre 2030, e il servizio di illuminazione pubblica. Dal 2016 la società si trasforma in S.p.A. in occasione del conferimento delle attività di distribuzione elettrica in capo ad ASP Polverigi S.r.l., che entra nella compagine societaria. Nel 2023 DEA si è aggiudicata la procedura a evidenza pubblica per la cessione delle reti di distribuzione e misura dell’energia elettrica nel Comune di Magliano di Tenna (FM); inoltre, a seguito delle sottoscrizioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura dei rami di distribuzione e misura dell’energia elettrica, entrano nel gruppo anche Odoardo Zecca S.r.l., Energie Offida S.r.l., Comune di Offida ed Amaie S.p.A. Nel 2024 si è aggiudicata il controllo di ASPM Soresina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it