Ecco come scegliere un editore adeguato per pubblicare il proprio libro

di TIBERIO CRIVELLARO

Con la caduta libera dell’editoria in crisi, curiosamente aumentano gli editori. Ma come fanno? Semplicemente rispondendo a quella domanda famelica di autori e autoruncoli che vogliono pubblicare i loro “capolavoretti”, anche a costo di pagare dai 2-3000 euro fino anche a 6000.

I dati ci forniscono l’esistenza di 4000/6000 editori (la metà sono solo stampatori, abili venditori per i delusi autori respinti dalle case editrici ) che operano nel panorama italiano.

I più attenti devono innanzitutto, ipotizzata una editrice scelta, di verificare che abbia una distribuzione in Italia, che i libri siano disponibili, acquistabili in internet, dove la pruriginosa Amazon sta in classifica a rovinare il lavoro a quei 2-3 grossi distributori professionali e alle tante librerie.

Cavati i grossi editori sul genere Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Rizzoli e Rusconi (esempi di potere economico) che scelgono però quegli autori popolari che bazzicano nelle televisioni (politici, giornalisti) dove il rischio del flop è quasi inesistente.

Insomma, dove possono rivolgersi quegli autori di pregio siano essi romanzieri e sopra tutto i poeti di un certo valore? Sempre che, appunto, i manoscritti siano accolti benevolmente, anche secondo la politica editoriale, si suggerisce alcune medie e piccole case editrici che non chiedono denaro; dove provare se si ha fede e qualità: da Marcos y Marcos, La Nave di Teseo, Donzelli, Vallecchi, Crocetti (del gruppo Feltrinelli), Einaudi (quando chi decide non sia un “accoscato politicante” dedito a scambi – ecco, qui occorre fare attenzione a certi curatori “specchiosi” o spocchiosi di note collane), ad Arcipelago Itaca di Danilo Mandorlini, Baldini e Castoldi, la Di Felice Edizioni che si distingue in prestigiose pubblicazioni ad opera della fondatrice Valeria Di Felice, intraprendente e piena di entusiasmo, fondatrice della sua “Casa” in giovanissima età e senza alcun capitale.

Si è fatta da sola come pochi, e che investe in autori di lingua araba, continuando oltremodo a rischiare, o come il bell’esempio di Sandro Ferri e consorte Sandra Ozzola della E/O Edizioni, col prezioso apporto, dal 1983, di Gabriella Fago (editrice di successo che non chiede oboli agli autori scelti, e che non sbaglia un libro da sempre).

Dunque, romanzieri, ma soprattutto poeti, seguite le indicazioni che “gratuitamente” vi suggerisco, ma siate meritevoli, dati i troppi autori di scarso contenuto, corresponsabili della fuga di lettori che non si fidano più di certi “consigli per gli acquisti”. Meditate, con birra o con Tavernello annata 1964, gente! Meditate. Meditate.

