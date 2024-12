Andrea Castellani confermato coordinatore di Base Popolare

Grande partecipazione ad Ancona al congresso provinciale del movimento politico

ANCONA – Si è tenuto oggi presso l’Hotel Palace del Conero il Congresso Provinciale di Base Popolare per la Provincia di Ancona. L’evento ha registrato una forte partecipazione da parte degli iscritti, con il tutto esaurito in sala, confermando il crescente consenso per il movimento sul territorio.

Presenti, tra gli altri, Gian Mario Spacca – Presidente Comitato Strategico Nazionale e Raimondo Orsetti – Coordinatore Regionale

Nel corso dell’assemblea, Andrea Castellani, coordinatore provinciale uscente, ha ripercorso le tappe di un anno intenso: “Questo è stato un anno di crescita, confronto e responsabilità. Abbiamo vissuto momenti carichi di entusiasmo per i legami costruiti e i traguardi raggiunti, ma anche di forte preoccupazione per le sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare in questi mesi. La forza del gruppo e l’ottimismo per il nostro progetto ci danno la spinta per continuare a costruire”.

L’assemblea ha discusso e approvato i punti programmatici per il futuro dell’azione politica di Base Popolare nella provincia di Ancona:

Protezione dell’ambiente e sicurezza del territorio: prevenzione delle crisi ambientali per salvaguardare l’incolumità delle persone ma anche le attività economiche locali; Sanità come diritto prima che servizio: riduzione delle liste d’attesa, valorizzazione dei poli di eccellenza, potenziamento della medicina di prossimità e garanzia di accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini, anche nelle aree interne; Sostenibilità del sistema economico-produttivo provinciale: conversione del modello manifatturiero attraverso investimenti mirati, ricerca, formazione tecnica e infrastrutture per offrire prodotti ad alto valore aggiunto in grado di competere sui mercati. Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, rilancio della cantieristica navale.

In particolare, il tema del settore manifatturiero ha suscitato un ampio dibattito. Andrea Castellani ha sottolineato come la crisi di alcune delle principali realtà produttive del territorio rappresenti una sfida cruciale per il futuro della provincia di Ancona: “La manifattura è il cuore pulsante della nostra economia, ma il modello attuale non è più sostenibile. Dobbiamo trasformare questa crisi in un’opportunità, puntando su una riconversione industriale che valorizzi le competenze esistenti e attragga investimenti di qualità. Non possiamo competere con il ribasso dei costi di produzione; dobbiamo farlo con l’innovazione e con la qualità”.

Le proposte di Base Popolare per il rilancio del settore includono:

Sostegno alla ricerca e allo sviluppo, attraverso partenariati pubblico-privati e un ruolo di primo piano per l’Università Politecnica delle Marche;

attraverso partenariati pubblico-privati e un ruolo di primo piano per l’Università Politecnica delle Marche; Potenziamento della formazione tecnica, con scuole superiori e programmi universitari moderni in grado di fornire manodopera specializzata e trattenere i talenti sul territorio;

con scuole superiori e programmi universitari moderni in grado di fornire manodopera specializzata e trattenere i talenti sul territorio; Miglioramento delle infrastrutture logistiche, con collegamenti più efficaci tra strade ad alto scorrimento, porti e aeroporti per favorire l’internazionalizzazione delle imprese;

con collegamenti più efficaci tra strade ad alto scorrimento, porti e aeroporti per favorire l’internazionalizzazione delle imprese; Incentivi mirati per attrarre investimenti di qualità, evitando sprechi e favorendo progetti a lungo termine che generino valore aggiunto;

evitando sprechi e favorendo progetti a lungo termine che generino valore aggiunto; Sviluppo della cultura e del decoro urbano, per rendere il territorio non solo attraente per i turisti, ma anche per i manager e i professionisti che possono contribuire alla rinascita industriale.

Castellani ha concluso: “La manifattura marchigiana può tornare a essere un modello di eccellenza, ma occorre una visione strategica e il coraggio di fare scelte strutturali. Il nostro compito è costruire un ecosistema che non solo sostenga, ma che rilanci e renda il nostro territorio competitivo a livello globale”.

Con la conferma di Andrea Castellani a coordinatore provinciale e l’approvazione delle linee programmatiche, Base Popolare ribadisce il suo impegno nella Provincia di Ancona per una politica radicata nei valori del popolarismo e vicina ai bisogni delle persone.

