Daniele Gatti confermato presidente di Villaggi Marche

Turismo Marche: il “plein air” si conferma traino del turismo marchigiano. Rinnovate le cariche nel corso dell’assemblea di Confcommercio

ANCONA – Rinnovo delle cariche sociali, analisi dell’ultima stagione turistica e programmazione di progetti turistici per il rilancio del settore. Sono stati questi i temi del vertice annuale di Villaggi Marche che si è tenuta ieri pomeriggio nella sede Confcommercio Marche di Ancona. L’incontro ha proseguito una tradizione che vuole il settore a confronto in questo periodo dell’anno utile sia per fare un bilancio sulla stagione turistica andata in archivio che per definire i nuovi progetti di sviluppo indispensabili per affrontare le sfide future.

In più quest’anno l’Assemblea ha vissuto un momento di grande rilevanza ovvero il rinnovo delle cariche sociali di quella che può considerarsi come una delle più importanti realtà associative del sistema ricettivo marchigiano. Un menù molto ricco dunque introdotto dal Direttore Generale di Confcommercio Marche Prof. Massimiliano Polacco che dopo aver ricordato l’importanza del comparto ha dato il via al rinnovo delle cariche sociali. Confermato per acclamazione alla Presidenza Daniele Gatti dell’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio mentre i Vicepresidente sono Paola Capriotti del Camping Paradiso di Fermo ed Enrico Neumann del Numana Blu di Numana.

Nuova nomina per la figura del tesoriere individuata nella persona di Patrizia Catalini del Camping 4 Cerchi di Fermo. Completata la procedura per il rinnovo delle cariche sociali è iniziata l’analisi sull’andamento della stagione appena trascorsa: anche nel 2024 le strutture appartenenti a Villaggi Marche, con un milione e 400 mila presenze registrate, si sono dimostrate una realtà fondamentale per il turismo locale.

“Il turismo en plein air marchigiano e le strutture di Villaggi Marche – le parole del Presidente Gatti – si confermano un asset strategico per il turismo marchigiano, costituito da imprese che da anni investono e riqualificano le proprie strutture e la propria offerta. In una stagione estiva complessa per tanti motivi come quella passata, gli operatori del settore hanno continuato ad investire anche nella comunicazione e promozione della nostra destinazione registrando ancora una volta numeri importantissimi. È chiaro, dunque, che il nostro comparto non ha paura di affrontare sfide come quella della destagionalizzazione indispensabile per posizionarsi su un mercato turistico sempre più competitivo. Vogliamo quindi puntare su un’accoglienza e un ampliamento dei servizi rivolti ad una domanda che vuole e cerca una proposta turistica sempre più orientata alla qualità”.

“Il continuo lavoro di riqualificazione delle strutture e dell’offerta da parte delle imprese del turismo en plein air – ha detto il Direttore Generale di Confcommercio Marche Prof. Massimiliano Polacco –, ha permesso al settore di diventare un punto di riferimento a livello nazionale”. Polacco ha voluto elogiare il grande impegno delle strutture associate nell’ambito delle attività di promo-commercializzazione digitali, nello sforzo per intercettare nuovi flussi turistici sondando mercati nazionali ed esteri e nell’impegno costante per garantire ai turisti un’esperienza di vacanza sempre più completa e variegata in grado di generare una capacità di fidelizzazione molto elevata.

Molte inoltre, sono state le tematiche sulle quali il Presidente Gatti e l’intera Assemblea hanno ribadito un’azione continua e sinergica come la conquista di nuovi mercati turistici, la definizione di attività promozionali regionali, il sostegno alla riqualificazione delle imprese, il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali e l’avvio di nuovi progetti di sviluppo digitale delle Imprese, da sottolineare l’importante report della società TITANKA e del Ceo Marco Baroni su dati aggregati nazionali di flussi e presenze turistiche, fondamentale per definire le azioni strategiche a valere sulla stagione 2025.

Tutto questo ovviamente, continuando ad avere un dialogo costante, concreto e sistematico con il Presidente e Assessore al Turismo della Regione Marche Francesco Acquaroli e tutte le strutture regionali di riferimento per il comparto.

