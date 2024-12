A Fano gli sfratti non si fermano nemmeno con le festività natalizie

ANCONA – Da AS.I.A.-USB Ancona riceviamo e pubblichiamo: “Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, si dice. Questa volta i fattori sono diversi rispetto alle “storie” che solitamente raccontiamo, ed anche cambiando il loro ordine il risultato è quello cui, purtroppo. siamo abituati: una ingiunzione di sfratto.

“I protagonisti, questa volta, non sono una famiglia con minori, ma tre anziani pensionati. Questa volta la morosità non entra nell’equazione: la fine della locazione deriva, a quanto parrebbe, da una necessità familiare del locatore che però potrebbe celare la volontà di vendere l’immobile.

“Questa volta la “storia” si svolge nella città di Fano dove, malgrado il periodo di preludio alle festività, una famiglia di tre anziani passerà un Natale amarissimo. Tre anziani, tre pensionati, tre vite che si svolgevano comunque serene tra problemi di salute sempre più seri e l’affetto di una parente, figlia e nipote di due dei protagonisti il terzo è il marito della mamma che è purtroppo in fin di vita ricoverata in una struttura, visto il progressivo deterioramento del loro stato di salute, non esiste pietà di fronte al denaro.

“AS.I.A. – USB Ancona, che è già intervenuta nelle interlocuzioni tra famiglia e Servizio Sociali, chiederà quanto prima un incontro con Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fano e in difesa del diritto all’abitare in vista dello sfratto previsto per il 10 gennaio prossimo, AS.I.A.-USB Ancona ci sarà a presidiare per evitare lo sfratto, come sempre, a difesa dei diritti dei più deboli”.

