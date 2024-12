Le Unità cinofile dei Vigili del fuoco hanno incontrato i bambini per il progetto “Scuola sicura”

FALCONARA MARITTIMA – Si è svolto presso le Scuole dell’Infanzia “G. Rodari” di Falconara Marittima un evento educativo di grande importanza, organizzato nell’ambito del progetto annuale “Scuola Sicura”.

L’iniziativa ha visto come protagoniste le Unità cinofile dei Vigili del fuoco della Regione Marche, che hanno coinvolto i bambini in attività interattive e dimostrazioni sul loro prezioso lavoro in situazioni di emergenza.

L’appuntamento, tenutosi dalle 10:30 alle 11:45, ha offerto ai piccoli partecipanti un’occasione unica per osservare da vicino l’operato dei binomi conduttore-cane. Durante l’evento, il personale specializzato ha illustrato le modalità operative adottate in contesti critici, come la ricerca di persone scomparse o il soccorso in aree colpite da calamità naturali, oltre a esempi di interventi nelle operazioni di routine.

I bambini, incuriositi e affascinati, hanno seguito con entusiasmo le spiegazioni e le dimostrazioni pratiche, comprendendo il ruolo fondamentale della sinergia tra uomo e cane nell’ambito del soccorso tecnico urgente. L’iniziativa ha permesso ai piccoli di avvicinarsi al tema della sicurezza, promuovendo valori come la collaborazione, il rispetto e l’attenzione verso il prossimo.

L’evento, che ha consolidato il rapporto tra istituzioni e comunità scolastica, si è rivelato un momento formativo di grande rilevanza, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza sin dalla tenera età. Un’occasione che ha lasciato un segno positivo non solo nei bambini, ma anche nelle famiglie e negli educatori coinvolti.

