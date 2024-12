Il 21 dicembre la Luce di Betlemme arriva ad Ancona, la Pace è nelle nostre mani

ANCONA – Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.

A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre per essere diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

In Italia, da Trieste la distribuzione inizia prima localmente e poi, via ferrovia, verso gruppi scout di Genova – Milano – Venezia/Mestre che, via via, con l’aiuto di varie associazioni scout, raggiunge tutte le stazioni d’Italia.

Programma

Sabato 21 dicembre 2024, la Luce di Betlemme giungerà alla stazione ferroviaria della città di Ancona, portando con sé un messaggio di pace, speranza e solidarietà.

L’arrivo della Luce di Betlemme è previsto per le ore 14:27 alla stazione centrale di Ancona.

Un segno di comunità e solidarietà

L’iniziativa, che si ripete ogni anno, vedrà la Luce di Betlemme, trasportata dai volontari che fanno parte di associazioni scoutistiche diverse, arrivare nella stazione ferroviaria di Ancona per essere distribuita a tutti coloro che vorranno condividere il messaggio di speranza per la Pace.

Invito alla cittadinanza

I membri del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) in concomitanza della ricorrenza della loro Giornata dello Spirito, accoglieranno insieme a chiunque vorrà, la fiammella e invitano a partecipare, dalle ore 15:00, a una breve veglia di preghiera e riflessione sul tema della Pace presso la chiesa S. Stefano in via Berti ad Ancona (accanto alla Mensa Caritas Diocesana Ferretti S. Stefano).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

La collaborazione del MASCI con l’Università per la Pace delle Marche consentirà, nel corso della Veglia, il collegamento da Betlemme di Nizar Lama, palestinese cristiano, che ci offrirà la sua testimonianza sulla attuale situazione.

Al termine della veglia avverrà la condivisione della luce, pertanto chi vuole, può portarsi la propria lampada.

