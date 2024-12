Carloni: “Abbiamo fatto un lavoro importante per Fano, presto altri 50 posti auto”

FANO – “Dopo anni di incuria, degrado e promesse non mantenute, l’Ex Convitto Vittoria Colonna sarà uno spazio operativo e sicuro: un risultato senza precedenti per la nostra città” – dichiara con soddisfazione il deputato Mirco Carloni, che continua: “I lavori di ripristino dell’area proseguono fruttuosamente e, tra pochi giorni, il parcheggio sarà finalmente fruibile per 50 posti più 1 per disabili.

Questo sito, ampio e nel cuore del centro storico, è una risorsa strategica per la nostra città e per le attività economiche del centro storico, che in questi anni sono state fortemente penalizzate dalla mancanza di posteggi prossimi al centro. Il mio impegno, come parlamentare del territorio, non si ferma qui: stiamo lavorando, anche grazie soprattutto al contributo di Invimit Sgr e Inps, ad un progetto per valorizzare al meglio questo immobile affinché la cittadinanza possa usufruire di questo immobile con enormi potenzialità”.

Così il Deputato della Lega Mirco Carloni, Presidente della Commissione XIII^ della Camera dei Deputati, intervenendo al sopralluogo di Invimit Sgr e Inps al sito dell’Ex Convitto Vittoria Colonna.

Con questo immobile si può ridare vita alla economia e ai servizi necessari per rilancio cittadino, pertanto il nostro impegno è focalizzato ai risultati e a mantenere le promesse”.

