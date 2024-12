A Moie la Giornata del ringraziamento e la benedizione delle macchine agricole

MOIE – La Coldiretti ufficio zona di Moie, ha celebrato la Giornata del Ringraziamento. Hanno partecipato alla Santa Messa delle 11,00, nel corso della quale hanno offerto alcuni prodotti della terra.

Al termine della Santa Messa è stata impartita la benedizione alle macchine agricole da parte del Parroco Don Igor Fregonese.

La Giornata del Ringraziamento ha le sue origini in Italia nel 1951 per iniziativa della Coldiretti e aveva lo scopo di celebrare la fine dell’annata agraria e l’inizio di quella nuova. Nel 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La chiesa e il mondo rurale italiano”, i vescovi hanno assunto questa giornata come occasione di riflessione e di evangelizzazione.

I Vescovi italiani nel loro messaggio per la 74a Giornata nazionale che ha come tema “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”, evidenziano come “nel disorientamento che proviamo mentre ci chiediamo dove siamo e quale direzione prendere, nella terra troviamo la speranza per il domani”. E nel sostenere che “è tempo di coinvolgere le nuove generazioni nella cura della terra, indirizzando a un diverso modello economico, riducendo sprechi e consumi”, fanno appello ai giovani agricoltori, perché “si sentano protagonisti con la loro attività, di questo momento cruciale della storia, nel quale il loro contributo è fondamentale”.

Nel messaggio i vescovi scrivono ancora che: Servono “impegno, progettualità, azioni concrete se vogliamo evitare che i paesaggi diventino un lontano ricordo di quello che sono stati e i territori dei frammenti, residuo dello scarto e dell’abbandono”.

