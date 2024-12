“Le querce dalle ghiande d’oro”, nuovi eventi al Bastione di Mondolfo

MONDOLFO – Nuovi eventi al Bastione di Sant’Anna di Mondolfo arricchiranno il periodo natalizio di uno dei borghi più belli d’Italia.

Fino al 6 gennaio saranno esposte presso le suggestive sale ipogee le tre preziose maioliche rinascimentali con simboli rovereschi del Museo Civico. L’esposizione è voluta proprio nel luogo dove i mondolfesi rinnovarono la fedeltà ai loro Duchi, nei sanguinosi scontri del 1517, che li vede affrontare l’assedio dell’esercito di Lorenzo II Dei Medici. Nello scontro venne abbattuto il così detto “torrione del forno” sulle rovine del quale poi prenderà forma l’attuale baluardo difensivo che vide successivamente l’adattamento a Monastero per la comunità delle monache Benedettine, diventando nel tempo a tutti noto col nome di “Bastione Sant’Anna”.

Per l’occasione L’Associazione delle Arti in collaborazione con il Comune di Mondolfo, il consigliere con delega al Borgo Matteo Andreoli e la partecipazione della ceramista fanese Laura Lippera, ha organizzato un singolare laboratorio di ceramica nel quale si coinvolgerà tutta la popolazione, grandi e piccini in un’opera corale dove ogni singolo individuo sarà artefice/artista e protagonista. Nei tre giorni di laboratorio si affronteranno le varie fasi di produzione della ceramica, dalla lavorazione dell’argilla alla successiva smaltatura. In questa grande opera tutti i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione della riproduzione in ceramica dello stemma comunale che, una volta concluso, verrà posizionato al Bastione di Sant’Anna, per rendere omaggio non solo alla bellezza del Borgo e alla sua storia roveresca ma a tutti gli abitanti. Durante l’evento sarà possibile produrre anche piccoli oggetti natalizi con il supporto della nota ceramista Laura Lippera che svelerà alcuni segreti di questa antica tecnica.

Vi aspettiamo a Mondolfo per l’iniziativa gratuita “Natale al Bastione. Le Querce dalle Ghiande d’Oro” nelle date dell’8, del 22 dicembre presso il Bastione di Sant’Anna e del 5 gennaio 2025 presso il salone Aurora al’interno del complesso monumentale di Sant’Agostino, dalle ore 15.30 alle ore 18.30; per info e prenotazione obbligatoria contattare il n. 3393064698 oppure scrivere a museocivicomondolfo@gmail.com

