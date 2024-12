La Guardia medica di Mondolfo chiusa completamente per il mese di dicembre

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Nei giorni scorsi, su un noto quotidiano locale, è apparsa la notizia, con tanto di foto celebrativa, della visita fatta, dal direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino Alberto Carelli assieme al presidente della commissione consiliare regionale permanente sanità Marche Nicola Baiocchi, presso la struttura sanitaria dell’ex-ospedale di Mondolfo.

Hanno visitato tutta la struttura e colloquiato coi professionisti in servizio.

Accompagnati dal sindaco Nicola Barbieri, il quale ha illustrato alle autorità sanitarie in visita alcune necessità urgenti come il ripristino del servizio vaccinazioni sospeso da anni e la regolarizzazione della presenza della guardia medica, come riferito dall’articolista.

Si fa notare che oramai dal marzo 2022 la postazione della guardia medica di Mondolfo è altalenante ed irregolare.

Gli illustri ospiti hanno assicurato particolare attenzione alle richieste del sindaco Barbieri.

Detto fatto. Dopo essere stata attiva quasi per tutti i turni giornalieri nei mesi di ottobre e novembre, la postazione della guardia medica di Mondolfo, per il mese di dicembre sarà completamente chiusa.

Non si sa se ridere o piangere.

Morale della favola: dopo la visita di cotanti illustri personaggi la guardia medica di Mondolfo, per il mese di dicembre, non è attiva nemmeno un giorno.

Bisognerà rivolgersi a quella di Fano od a quella di Senigallia.

