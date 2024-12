Un weekend indimenticabile per il centro storico di Fano

FANO – Il centro storico di Fano è stato preso d’assalto in questo weekend indimenticabile, in cui si è ufficialmente inaugurato il Natale. Più di 10.000 persone hanno animato il centro città nella giornata di ieri per gli eventi che hanno dato il via alle festività natalizie. L’accensione del tradizionale albero in Piazza XX Settembre, l’illuminazione di Piazza Marcolini e l’inaugurazione del presepe dei Maestri Carristi nell’ex chiesa di San Francesco hanno trasformato Fano in un luogo di magia, comunità e condivisione.

A testimoniare il successo del weekend ci sono anche numeri straordinari anche al Pincio: la Pista di Ghiaccio ha registrato 2.100 accessi in soli due giorni, mentre circa 2.000 persone hanno partecipato all’inaugurazione del Natale al Pincio sabato. La Casa di Babbo Natale ha accolto oltre 1.000 visitatori, e il trenino natalizio, in appena tre ore, ha trasportato 200 persone, confermando il grande entusiasmo della cittadinanza e dei turisti.

“Davvero incredibile vedere un’onda composta da più di 10.000 persone che ieri ha accolto il Natale. È veramente qualcosa che emoziona profondamente. Non si vedeva da tantissimo tempo una partecipazione così sentita – ha dichiarato il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi – Voglio fare un ringraziamento speciale all’Assessore agli Eventi del Comune di Fano, Alberto Santorelli e a tutti coloro che hanno reso possibile questi appuntamenti, come la Pro Loco e le tante realtà che si sono messe in gioco per rendere Fano viva. Voglio anche fare un appello: vi aspettiamo a Fano. I nostri esercenti e le nostre attività commerciali hanno bisogno di lavorare, soprattutto in questo momento. Sosteniamo il nostro tessuto economico”.

L’Assessore agli Eventi e al Turismo, Alberto Santorelli, ha aggiunto: “Questa straordinaria partecipazione dimostra quanto Fano abbia voglia di vivere, di essere protagonista di eventi che uniscono e fanno crescere il senso di comunità. La nostra amministrazione lavora per rendere la città viva e accogliente, soprattutto in un periodo così significativo come quello natalizio. Il successo di questo weekend è un grande risultato per Fano e un segnale positivo per il futuro.”

Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione della giovane cantante fanese Asia che ha scaldato i cuori dei presenti in Piazza XX Settembre regalando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Fano si conferma una città che vive intensamente il Natale, con un ricco calendario di appuntamenti che continueranno per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio offrendo occasioni di festa e momenti di incontro per grandi e più piccoli.

