Un libro parlato per Cesare dai bambini del Piceno

Il dono sarà consegnato giovedì durante la presentazione del volume scritto dalla mamma-autrice, Valentina Mastroianni, nell’ambito della Settimana della Disabilità

ASCOLI PICENO – “E voleremo sopra la paura – noi e Cesare, mano nella mano” approda nel Piceno e riceve in cambio quell’abbraccio carico di forza, resilienza e calore che sprigiona ogni sua pagina.

Sarà presentato giovedì 5 dicembre nell’Aula Simioli della sede dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Ascoli Piceno, in via Copernico, 8, il libro con cui l’autrice e mamma di Cesare, Valentina Mastroianni, racconta la storia del bimbo di 5 anni colpito da una malattia rara e di come la sua famiglia abbia vissuto e stia affrontando con lui questo percorso.

E proprio l’interazione tra le due realtà è stato il perno per un lavoro di rete che parla di vicinanza e sensibilità: nel corso della presentazione, infatti, sarà donato all’autrice il “Libro per Cesare” realizzato dagli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado Isc Folignano-Maltignano.

L’evento, che vedrà in città anche la presenza di Vincenzo Massa, referente del Centro nazionale Libro Parlato “Francesco Fratta” dell’Uici, è promosso nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” a cura di Mimmo Minuto ed è inserito tra le iniziative della Settimana della Disabilità del Comune di Ascoli Piceno e del progetto “Leggimi 0-6” della cooperativa sociale Botteghe della Speranza.

Converserà con l’autrice, la psicoterapeuta Elena Mohwinckel.

“La presentazione del libro – spiega Margherita Anselmi, Segretario Uici di Ascoli Piceno e Fermo – nasce dal progetto ‘Io leggo con te’, promosso da Brunella Casini, ex assessore del comune di Folignano, Cristiana Castelli, attrice e lettrice del Libro Parlato, ed Elena Mohwinckel, che nel 2023 hanno iniziato a scrivere ‘Una storia per Cesare’ con i bambini delle scuole di Folignano. Il progetto è approdato all’Uici perché nel tempo Cesare ha perso la vista: per questo abbiamo fatto registrare ai bambini la loro storia nelle nostre cabine e creato anche la versione in Braille del volume da regalare al piccolo”. Mentre il centro per il Libro Parlato della Uici picena ha appena terminato la registrazione per l’inserimento del volume di Valentina Mastroianni all’interno del catalogo nazionale.

“L’evento di giovedì è il risultato di un innesto di sinergie – sottolinea Anselmi – che tocca anche la Settimana della Disabilità focalizzandosi non tanto sulla malattia quanto sull’inclusione e sul superamento delle barriere e dei limiti. In un passaggio del libro, Valentina Mastroianni scrive che

Cesare è figlio non solo di una famiglia ma di una comunità. Con questa presentazione, che diventa un contesto, noi vogliamo fortemente essere parte di quella comunità”.

