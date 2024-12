Ciaspolate sui Monti Sibillini con Live Trekking

SARNANO – Con l’arrivo dell’inverno, i Monti Sibillini si trasformano in un paradiso innevato, perfetto per vivere la natura in tutta la sua magia. Le Guide Ufficiali del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di Live Trekking, vi invitano a partecipare alle ciaspolate più affascinanti!

Tutti i giorni, potrete scegliere tra itinerari unici immersi in paesaggi mozzafiato, ideali per gli amanti dell’avventura e della montagna. Le nostre escursioni vi porteranno in luoghi incantevoli come il Piano di Ragnolo, Bolognola, Castelluccio, Frontignano e tante altre località spettacolari. E per chi vuole scoprire ancora di più, ci saranno ciaspolate anche tra le meravigliose montagne dell’Abruzzo.

Che siate principianti o esperti, c’è l’esperienza giusta per voi!

Le ciaspolate si svolgono sia di giorno che al tramonto, offrendo momenti magici da condividere con amici, famiglia o altri appassionati. Gli itinerari vengono scelti attentamente in base alle condizioni del manto nevoso, garantendo sicurezza e un’esperienza indimenticabile.

Non avete le ciaspole? Nessun problema!

Vi verrà fornito tutto il necessario per farvi vivere l’esperienza al meglio, con l’assistenza delle guide esperte, pronte a raccontarvi curiosità e storie del territorio.

