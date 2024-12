A Pergola arriva la magica atmosfera natalizia con il ritorno (7 – 8 dicembre) della Cioccovisciola

PESARO – È una dolce storia d’amore, un matrimonio all’insegna del gusto. Un ritorno in grande stile per la Cioccovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato di Pergola che animerà il cuore della città il 7 e 8 dicembre.

Per il periodo più magico dell’anno Pergola è pronta ad accogliere visitatori e turisti per far respirare loro l’atmosfera autentica e suggestiva delle festività natalizie.

Tradizioni, cioccolateria e pasticceria di qualità, mercatini, idee regalo, artisti, musica animazione: il menù di due giornate tutte da vivere e gustare.

Il programma è ricchissimo e con tante novità. Nella splendida cornice del centro storico, sotto un cielo di luci, tra il grande albero e il presepe artistico note natalizie, spettacoli, masterclass e show coocking a cura dei Maestri Cioccolatieri e tanto altro. E a rendere l’atmosfera ancora più affascinante la pista di ghiaccio in piazza Ginevri, che rimarrà allestita per tutto il periodo delle festività, dove bambini e non solo potranno trascorrere ore di assoluto divertimento.

L’edizione 2024 è stata presentata presso Confcommercio, alla presenza del Direttore Agnese Trufelli, del Sindaco di Pergola Diego Sabatucci, del Vice Sindaco On. Antonio Baldelli, insieme a Paolo Staccoli della Pasticceria Staccoli di Cattolica e Franco Tonelli in rappresentanza dei produttori locali di visciolato.

“Con Pergola – ha esordito Trufelli – ci lega una collaborazione che va avanti proficuamente ormai da tanti anni. Dopo il successo della Fiera Nazionale del tartufo, un altro grande evento come la Cioccovisciola. Manifestazioni fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico del territorio che sosteniamo con grande piacere”.

Ha proseguito il vicesindaco e assessore al turismo, on. Antonio Baldelli “Dopo lo straordinario successo della kermesse dedicata al Tartufo ad ottobre, proseguono i grandi eventi promossi dalla nostra amministrazione, sempre con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche e la città. Manifestazioni nelle quali crediamo fortemente, convinti che rivestano un ruolo fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Il diamante della terra lascia spazio al visciolato, una delle tipicità che caratterizzano la produzione tipica pergolese. Vino aromatizzato che si potrà degustare grazie alla presenza dei produttori locali, abbinandolo al cioccolato e alla pasticceria natalizia proposti dai migliori maestri cioccolatieri d’Italia. Due giornate ricche di iniziative per tutta la famiglia. Pergola con la sua squisita accoglienza è pronta a far vivere ai tantissimi che verranno a trovarci la magia del Natale, tra gusto, qualità e tradizioni”.

Sabatucci ha ribadito l’importanza dei grandi eventi: “L’avevamo promesso che a Pergola sarebbero tornate manifestazioni di carattere nazionale e dopo la Fiera siamo pronti per la Cioccovisciola. Ci crediamo e ci investiamo, convinti che rivestano un ruolo determinante per la promozione e valorizzazione delle nostre tante eccellenze e per la crescita della città”.

Tra i maestri cioccolatieri sarà presente Staccoli: “Abbiamo sempre creduto in questo evento sin dalla prima edizione e nell’abbinamento cioccolato e visciolato, tanto che anche quest’anno presenteremo una novità. Un evento cresciuto tanto e al quale con piacere partecipiamo con entusiasmo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Tonelli: “Una manifestazione che ha contribuito molto alla promozione del nostro visciolato, tanto che sono sempre più i produttori. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione che ci crede e investe. E lavorando tutti insieme il visciolato può avere sicuramente uno sviluppo ancor più importante”

Nelle due giornate Pergola avrà il piacere di accogliere nuovamente il treno storico della Subappennina Italica che porterà, come sempre, tantissimi visitatori da tutte le Marche e non solo e, dopo l’applauditissima performance in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, il Maestro Luciano Sorbillo, eccellenza della tradizione culinaria della regione Campania in Italia e nel mondo. Sabato sarà protagonista dell’’Aperitivo d’eccellenza’.

Il sipario sabato si alzerà alle 10 con l’apertura degli stand e dei mercatini. Durante la giornata un susseguirsi di iniziative: l’esibizione della banda cittadina ‘A. Escobar’, l’apertura della pista di ghiaccio, la manifestazione natalizia dei bambini dell’istituto comprensivo ‘G. Binotti’, l’accensione delle luminarie natalizie, il concerto del Fano Gospel Choir. La conclusione con l’aperitivo insieme al Maestro Sorbillo.

Domenica il via alle 9.30 con la partenza da piazza Italia della quarta edizione della gara ‘Pergola crossing’ al sapore di visciolato e cioccolato organizzata da Corri Pergola. Lungo il centro storico una passeggiata tra bellezza, gusto e tradizioni con gli stand di cioccolateria e pasticceria artigianale, visciolato, mercatini, artigianato locale e prodotti tipici, creazioni artistiche e decorazioni natalizie.

Nel pomeriggio, la masterclass speciale sul cioccolato, le trazioni e i sapori natalizi con i Maestri Cioccolatieri Italiani e Luciano Sorbillo. La chiesa di Sant’Andrea ospiterà il concerto di Natale del coro Melodic, mentre in piazza Fulvi andrà in scena lo spettacolo ‘Christmas Circus’ e le vie del centro storico saranno allietate dalle canzoni natalizie del Angel Voices Choir.

La Cioccovisciola è anche un’occasione unica per scoprire i tanti tesori della città, uno dei Borghi più Belli d’Italia: chiese, palazzi, vicoli, scorci e il museo che custodisce l’unico gruppo di bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostri giorni.

Programma CioccoVIsciola di Natale

Sabato 7 dicembre 2024

– Ore 10: Apertura degli stand espositivi: Cioccolato e visciolato, Dolci della tradizione e pasticceria natalizia, Mercatini con idee regalo, artigianato locale e prodotti tipici, Esposizione di creazioni artistiche e decorazioni natalizie

– Ore 10 Apertura Museo dei Bronzi Dorati

– Ore 10:30 Intrattenimento musicale per le vie della città a cura della banda cittadina A. Escobar

– Ore 12 Stazione di Pergola. Arrivo del treno storico sulla ferrovia Appennino Centrale: Partenza da Ancona alle ore 9, Partenza da Fabriano alle ore 10

– Ore 15 Piazza 4 Novembre. Piazza del Cioccolato e del Gusto. Show cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri: l’arte di lavorare il cioccolato

– Dalle ore 16 alle ore 18 Workshop di Ghirlande Natalizie: Costo: 40 euro (materiali inclusi). Prenotazione obbligatoria al numero: 338 6796927 (Silvia Fiori Felici)

– Ore 16 Piazza Fulvi, Piazza dei Bambini: manifestazione natalizia dei bambini dell’Istituto Comprensivo G. Binotti di Pergola.

– Ore 17.30 Piazza Ginevri. Piazza del Natale: Emozione di luce a Pergola: accensione delle luminarie natalizie che illumineranno tutto il centro storico e apertura della pista di ghiaccio.

– Ore 18 Piazza Fulvi. Piazza dei Bambini: concerto del gruppo gospel Fano Gospel Choir, con una performance magica e suggestiva.

– Ore 18:45 Piazza 4 Novembre. Piazza del Cioccolato e del Gusto: Aperitivo d’eccellenza con il maestro Luciano Sorbillo, icona della tradizione culinaria campana.

Domenica 8 dicembre 2024

– Ore 9:30 Partenza da Piazza Italia della quarta edizione della Corsa Crossing al sapore di visciola e cioccolato, organizzata da Corri Pergola.

– Ore 10 Apertura degli stand espositivi: Cioccolato e visciolato, Dolci della tradizione e pasticceria natalizia, Mercatini con idee regalo, artigianato locale e prodotti tipici, Esposizione di creazioni artistiche e decorazioni natalizie

– Ore 10 Apertura Museo dei Bronzi Dorati

– Ore 12 Stazione di Pergola. Arrivo del treno storico sulla ferrovia Appennino Centrale: Partenza da Ancona alle ore 9, Partenza da Fabriano alle ore 10

– Dalle ore 16 alle ore 18. Workshop di Ghirlande Natalizie: Costo: 40 euro (materiali inclusi). Prenotazione obbligatoria al numero: 338 6796927 (Silvia Fiori Felici)

– Ore 15 Piazza 4 Novembre. Piazza del Cioccolato e del Gusto: Masterclass a cura dei Maestri Cioccolatieri con le tradizioni e i sapori natalizi. Un’esperienza unica per scoprire la magia del Natale attraverso gusto, storia e creatività.

– Ore 15:30 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. concerto di Natale del coro Melodic.

– Ore 16:30 Intrattenimento musicale itinerante per le vie del centro storico, a cura dell’Angel Voices Choir.

– Ore 17:30 Piazza Fulvi. Piazza dei Bambini: spettacolo natalizio Christmas Circus, dedicato a grandi e piccini.

