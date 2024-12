Candele a Candelara con un crescendo rossiniano

Il secondo week-end con oltre 5mila visitatori. Tra sabato e domenica registrati 56 pullman e una cinquantina di camperisti

PESARO – E’ un crescendo rossiniano per la XXIesima edizione di Candele a Candelara. Il secondo week-end della festa dedicata alle fiammelle di cera ha registrato infatti un sensibile incremento dei visitatori con oltre 5mila presenze concentrate più che altro nella giornata di sabato con l’arrivo di ben 36 pullman. Oggi, nel borgo medievale hanno fatto tappa invece una ventina di pullman.

Una cinquantina anche in questo fine settimana i camper arrivati in particolare nell’area 5 Torri. E’ il preludio al week-end dell’Immacolata che, come tradizione, si annuncia quello con più afflusso di turisti. Turisti che continuano ad arrivare da ogni parte d’Italia ed in particolare dal nord. E, a proposito di crescendo rossiniano, tra le animazioni grande successo per l’esibizione del Rossini Quartet, del Coro Polifonico di Candelara, degli zampognari e di tutte le altre animazioni in programma compresa la magia dei trampolieri.

“Siamo soddisfatti – dice il presidente della Pro Loco, Lorenzo Montesi – e dobbiamo elogiare ancora una volta il lavoro dei volontari che ci consentono di far svolgere la festa nel massimo ordine e in sicurezza”.

“Ci stiamo preparando al meglio anche in vista del prossimo week-end – aggiunge il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli – aggiustando anche gli orari dei bus navetta in base all’arrivo dei turisti con un raddoppio delle corse nelle ore del pomeriggio che registra come da tradizione la maggior richiesta da parte di camperisti e pesaresi. Tutto questo nell’ottica di rendere il più agevole possibile l’arrivo a Candelara e di scoraggiare l’uso dell’auto”. Ed aggiunge “Visto il successo delle prime due settimane stiamo pensando di intensificare anche le corse del trenino con relative visite guidate a Villa Berloni, alla Pieve e al Museo del telaio e del ricamo”.

Candele a Candelara si conferma anche come la festa dei più piccoli. Gettonatissima come sempre la Bottega degli Elfi con i suoi laboratori dove centinaia di bambini lavorano con diversi materiali (creta, cera, carta, legno) per realizzare addobbi e figure legate al Natale. E dove i bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale nella sua casetta, fare con lui una foto e consegnare direttamente una letterina con espressi i propri desideri.

