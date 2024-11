Elogio del comandante della Legione Carabinieri Marche al brigadiere Marco Campetella

ANCONA – Il Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, Gen. B. Nicola CONFORTI, questa mattina, ha consegnato al Brigadiere Marco CAMPETELLA, addetto alla Stazione di Castelfidardo (AN) un Elogio, con la seguente motivazione:

“Sovrintendente in possesso di spiccate doti militari e professionali, ha atteso all’incarico di addetto alla Stazione distaccata con altissimo senso del dovere e della responsabilità. Dando costantemente prova di affidabilità e abnegazione, nel tempo, si è dedicato senza risparmio di energie al quotidiano servizio ottenendo pregevoli risultati nel contrasto alla criminalità ove, emergendo per competenza e iniziativa, ha partecipato a molteplici attività di polizia giudiziaria, tra cui spiccano varie operazioni relative alle truffe in danno di anziani che hanno consentito di scoprire gli autori di cinque episodi delittuosi, con tre persone arrestate in flagranza e due deferite in stato di libertà. L’incondizionato impegno profuso contribuiva in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del reparto di appartenenza, consolidando l’immagine e il prestigio dell’Arma dei Carabinieri”.

Nel tributare la ricompensa, alla presenza del Comandante Provinciale di Ancona, Col. Roberto DI COSTANZO, di una rappresentanza del personale della sede, della Compagnia di Osimo e della Stazione di Castelfidardo, il Generale CONFORTI ha voluto sottolineare come l’elogio, se è certamente frutto del lodevole e costante comportamento in servizio del militare, fin dal suo arrivo a Castelfidardo nel maggio del 2013, è anche indice di un ottimo lavoro di squadra, fatto con il Comandante e con gli altri colleghi della Stazione, e va inteso come lode e momento di soddisfazione per tutto il Reparto.

