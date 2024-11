A Moie l’associazione “Il battito che unisce” propone una giornata di solidarietà

MOIE – I volontari del Il battito che unisce ets e la parrocchia Santa Maria delle Moie invitano, Domenica 1° Dicembre , a trascorrere una giornata di condivisione. Il programma prevede la santa Messa alle 11 in chiesa Cristo Redentore a Moie, il pranzo comunitario alle 12.45 presso il salone parrocchiale e dalle 15 gradite sorprese con giochi a premi e tanto altro ancora.

I volontari e le volontarie garantiranno uno sfizioso e abbondante pranzo, accompagnato con dell’ottimo vino e con svariati dolcetti e aggiorneranno sui lavori che proseguono presso il campus di Mapinga, magnifica terra tanzaniana e missionaria. Attualmente oltre 400 ragazze vivono in modo continuato al campus: mangiano, dormono, svolgono attività sportive e quello che è più importante, studiano, per avere un futuro migliore, sfidando la convinzione che fino a che ci sarà ignoranza, rimarrà la povertà. Il grande edificio scolastico che dovrà ospitare 1200 studenti attende di essere completato.

I volontari vi aspettano numerosi per trascorrere questa giornata comunitaria e solidale. Per permettere di organizzare al meglio, occorre prenotare l’adesione entro venerdì 29 novembre presso: Ottica Centrale Via Risorgimento, 68 Tel. 0731 702015 o al numero 3334444146. Come per gli altri eventi organizzati da “Il battito che unisce ets”, il ricavato sarà devoluto per la costruzione del campus scolastico di Mapinga in Tanzania, oltre che per le opere benefiche della comunità e della parrocchia di Santa Maria delle Moie.

