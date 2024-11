A Camerano un Natale 2024 fra tradizioni, cultura, musica e solidarietà

Presentato il programma natalizio della città “Cuore del Conero” fra concerti, mostre, presepe vivente e – sabato 14 dicembre – un evento di grande spessore culturale su Carlo Maratti

CAMERANO – Presentato questa mattina in conferenza stampa il calendario degli eventi natalizi 2024 di Camerano. La città “Cuore del Conero” è pronta ad accogliere le festività natalizie con un ricco calendario di iniziative che animeranno la città dal 30 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025. Tra concerti, mostre, presepe vivente e momenti di condivisione per grandi e piccini, la città sarà protagonista di un Natale ricco di emozioni.

Un momento clou per tutti sarà domenica 1° dicembre, quando Piazza Roma si illuminerà alle 17.15 con l’accensione del grande albero di Natale insieme alle classi IV A, IV B e IV C della Scuola Primaria Sperandei. Ad accompagnare l’evento, la consegna delle letterine a Babbo Natale, un momento magico per i più piccoli.

Un interessante incontro culturale si terrà sabato 14 dicembre con la presentazione dell’opera editoriale “Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il sogno d’Arcadia” (ore 16.30, Sala Convegni U. Matteucci.): due volumi estremamente accurati della tanto attesa monografia del Maratti, un’opera monumentale dedicata al grande artista di Camerano di cui nel 2025 sarà celebrato il 400esimo anniversario della nascita.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Presepe Vivente, curato dalla Pro Loco “C. Maratti”, che si svolgerà nel suggestivo centro storico il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio e vedrà la rappresentazione della Natività all’interno della Grotta Ricotti, che appartiene al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche: le Grotte di Camerano.

“Il Natale – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – è un momento speciale per ritrovarsi come comunità e condividere i valori della tradizione, dell’accoglienza e della solidarietà. Quest’anno abbiamo voluto offrire un calendario di eventi che unisce cultura, musica e divertimento, rendendo Camerano un punto di riferimento per la bellezza e lo spirito natalizio. Ringrazio tutti gli uffici competenti del nostro Comune che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario programma”.

“L’impegno dell’Amministrazione comunale – ha sottolineato Luciano Lucchetti Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Valorizzazione del Patrimonio – è stato quello di valorizzare ogni angolo della nostra città, dal centro storico alle chiese, per trasformare Camerano in un luogo magico e suggestivo durante le festività”.

“Il programma di Natale 2024 – ha dichiarato Barbara Mori – è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Abbiamo voluto puntare sulla cultura come motore di coinvolgimento per la comunità, presentando sabato 14 dicembre un’opera straordinaria come la monografia “Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il sogno d’Arcadia” edito da Ugo Bozzi Editore curata dalle due maggiori esperte sull’argomento, Stella Rudolph per i dipinti e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò per i disegni. Un momento di confronto su Carlo Maratti che insieme a quelle già fatte in questo 2024, è preludio al 400esimo anniversario della nascita del più grande artista di Camerano che sarà celebrato nel 2025. Anche la musica sarà protagonista con i tradizionali concerti natalizi così come le mostre, i concerti e le rappresentazioni come il Presepe Vivente che sono un invito a scoprire Camerano sotto una luce nuova, dove ogni evento è un’occasione per far dialogare storia, arte, cultura e spirito natalizio. Il mio più sentito ringraziamento va a tutte le scuole e associazioni del territorio che tanto si sono impegnate nell’implementare il nostro calendario a dimostrazione che Camerano è una città viva, accogliente e creativa “.

“Il Natale – ha concluso Chiara Sordoni Assessore con delega alle Politiche Sociali del Comune di Camerano – è un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura non solo dei nostri cari, ma anche di chi vive momenti di difficoltà. Il calendario organizzato a Camerano è stato pensato anche per rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di condivisione e calore umano al fine di dare a tutti la possibilità di stare insieme e sentirsi parte di qualcosa di più grande: un elemento fondamentale per il benessere di ognuno di noi”.

“Il volume che presenteremo il 14 dicembre su Carlo Maratti – ha dichiarato Simonetta Prosperi Valenti Rodinò – rappresenta un’opera fondamentale per la riscoperta di questo pittore, figura chiave della Roma barocca nella seconda metà del XVII secolo. Si tratta di una monografia in due volumi che colma una lacuna critica persistente, analizzando le 251 opere autografe del pittore e oltre 800 disegni preparatori, accompagnati da aggiornamenti bibliografici. Quest’opera, risultato di decenni di studi, pone in luce la figura di Maratti non solo per le sue straordinarie doti conosciute ai più, ma anche come innovatore nel ritratto e disegnatore versatile, consolidandone il ruolo di protagonista del barocco romano”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL NATALIZI A CAMERANO

Novembre: attendendo la magia del Natale

Sabato 30 novembre

Ore 16.30, Chiesa di San Francesco: Apertura della Mostra di Presepi dal Mondo, visitabile fino al 6 gennaio.

Ore 17.00, Chiesa di San Francesco: Inaugurazione culturale con la presentazione del libro “Il Natale di Francesco” alla presenza di Mons. Angelo Spina, a cura dell’Associazione Opere Caritative Francescane.

Accensione delle luci e inizio delle festività

Domenica 1° dicembre: Illuminiamo Camerano (ore 17.15, Piazza Roma). Il Natale si accende con la cerimonia dell’accensione dell’albero e la consegna delle letterine a Babbo Natale, un momento magico per i più piccoli.

Arte e cultura natalizia

8 dicembre – 6 gennaio: VII Mostra di Arte Presepiale (ore 16.30, Chiesa di Santa Faustina), un’esposizione che celebra l’arte e la spiritualità del presepe.

22 dicembre – 6 gennaio: Immagini d’Inverno (ore 18.00, Sala Espositiva di Piazza Roma), una mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia e poesia in collaborazione con l’Associazione Le Muse.

Musica per celebrare il Natale

Giovedì 26 dicembre: Concerto davanti al Presepe (ore 17.30, Via S. Francesco) con il Coro “Città di Camerano”.

Venerdì 20 dicembre: Concerto di Natale (ore 18.00, Sala Consiliare), un’esibizione di A. Pellegrini e R. Gazzani accompagnata dagli auguri natalizi in diretta streaming.

Domenica 22 dicembre: Tradizionale Concerto di Natale (ore 16.30, Chiesa Parrocchiale), con il Coro “Città di Camerano”.

Mercoledì 1° gennaio: Concerto di Capodanno (ore 18.00, Chiesa di San Francesco), a cura di Fucina Musica e della Banda “Città di Camerano”.

Eventi dedicati ai bambini e alle famiglie

Domenica 15 dicembre: Un Magico Natale (ore 16.30, Piazza Roma). Giochi, animazione, laboratori e uno spettacolo teatrale accompagneranno l’arrivo di Babbo Natale.

Lunedì 6 gennaio: La Befana vien di notte (ore 16.30, Piazza Roma). Un pomeriggio di festa con musica, giochi e laboratori, culminante con l’arrivo della Befana.

La rappresentazione della Natività in Grotta: il Presepe Vivente

26 dicembre, 1 e 6 gennaio: Presepe Vivente (ore 16.00-19.30, Centro Storico – Grotta Ricotti), una rappresentazione che anima le vie del borgo grazie alla Pro Loco “C. Maratti”.

Speciale appuntamento culturale: aspettando il 400esimo anniversario della nascita di Carlo Maratti

Sabato 14 dicembre: presentazione del volume “Carlo Maratti (1625-1713) tra la magnificenza del Barocco e il sogno d’Arcadia” (ore 16.30, Sala Convegni), un omaggio al più grande artista di Camerano. Ugo Bozzi Editore a cura Stella Rudolph e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it