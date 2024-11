Ceccarelli: “Bollette dell’acqua in aumento anche per il 2025”

Si chiede, da parte degli amministratori, maggiore attenzione sugli aumenti tariffari

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – L’ Assemblea dei comuni, dell’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 1 “Marche Nord” – Pesaro e Urbino, è un vero e proprio Ente di Governo di Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), così come definito dal D.L. 12 settembre 2014 n. 133.

Organizza il servizio idrico integrato, sceglie la forma di gestione, controlla il gestore (Marche Multiservizi Spa ed ASET Spa) determina e modula le tariffe per l’utenza.

È possibile paragonarla, nei suoi compiti principali, ad un grande consiglio comunale, composto dai rappresentanti (sindaci o loro delegati) dei 50 comuni della provincia più il rappresentante della provincia.

Difatti ha il suo “sindaco”, che si chiama presidente, ed il suo “vicesindaco”, ossia il vicepresidente eletti direttamente dall’Assemblea.

Il 30 luglio c.a. l’Assemblea provvide a rinnovare le cariche principali.

Fu proposto alla carica di presidente Nicola Barbieri il sindaco del comune di Mondolfo.

L’elezione fallì per un soffio. Barbieri ottenne il 49,39% dei voti. Per essere eletti occorre superare il 50%.

Il 15 ottobre c.a. ci si provò di nuovo all’elezione del presidente. Questa volta l’elezione riuscì fu eletto presidente col 90,99% dei voti Massimo Berloni (area politica di centrodestra ma col vicesindaco Michele Chiarabilli del PD) il sindaco del comune di Fossombrone.

Vicepresidente col 51,45% dei voti fu eletto Marco Moscatelli, sindaco del comune di Monte Porzio.

Dopo aver eletto gli organismi principali l”Assemblea, nell’arco di 10 giorni, passa

alla discussione ed approvazione della deliberazione n. 22 del 25.10.2024 “Articolazione tariffaria del servizio idrico integrato, gestione ASET Spa: modifica”.

Poi della deliberazione n. 23 del 25.10.2024 “Predisposizione tariffaria del servizio idrico, .. Gestione Marche Multiservizi Spa”.

Infine della deliberazione n. 24 del 25.10.2024 “Predisposizione tariffaria del servizio idrico, .. Gestione ASET Spa”.

Deliberazioni tutte approvate dall’assemblea con votazioni differenti.

Le deliberazioni nn. 23 e 24 permettono l’aumento delle tariffe idriche dal 1° gennaio 2024, in realtà questi aumenti, in parte, li stiamo già pagando perché per il 2024 sono in vigore le tariffe provvisorie, aumentate rispetto al 2023, autorizzate da AATO1 MARCHE NORD.

Invece, caso veramente eccezionale, con la deliberazione n. 22 ASET Spa viene autorizzata a rivedere, soprattutto per le utenze domestiche, le tariffe al ribasso (meno un 2% del fatturato complessivo) per il 2023.

Come hanno votato i comuni dell’Ambito con gestore ASET Spa?

È presto detto essendo solo in tre. Il comune di Fano ha votato “SI” a tutte e tre le deliberazioni. Il comune di Mondolfo non ha votato in quanto era assente il sindaco e non è stato nominato nessun delegato a sostituirlo.

Il comune di Monte Porzio, che ha il Vicepresidente di AATO1 MARCHE NORD, ha votato “SI” alle deliberazioni nn. 22 e 23, mentre alla deliberazione n. 24 si è “ASTENUTO”.

Morale della storia: le bollette per l’acqua consumata aumenteranno dal 1° gennaio definitivamente e prevedibilmente dell’8% rispetto al 2023, gestione ASET Spa.

Considerato che anche la TARI è aumentata di circa il 2,5% col saldo del 2024, l’anno prossimo sarà un anno di aumenti per i residenti del comune di Mondolfo.

Forse una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale sul tema tariffe non farebbe male ai contribuenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it