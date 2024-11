A Marotta e Mondolfo per il Natale un programma creativo e ricco di eventi / FOTO

MONDOLFO – Anche quest’anno Mondolfo Marotta si immerge nella magia del Natale con un ricco programma di eventi che uniscono tradizione, creatività e tanto divertimento. Una serie di iniziative, organizzate dalle associazioni locali in collaborazione con il Comune di Mondolfo, per rendere il periodo natalizio un’occasione speciale per tutta la famiglia.

Il primo evento in calendario “Il Natale più Bello nel Borgo più Bello” , giunto alla sua decima edizione, si svolgerà nelle domeniche del 1, 8 e 15 dicembre, dando ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie. Domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 15.30 in Piazza del Comune, i bambini della scuola primaria “Moretti” inaugureranno le festività con i loro canti natalizi, regalando a tutti un’atmosfera di gioia e partecipazione aspettando l’arrivo di Babbo Natale. Alle 17.00 seguirà il momento centrale: l’accensione dell’albero e delle luminarie, un’occasione di grande suggestione per tutti i presenti. A rendere ancora più magica la serata l’esibizione del noto musicista Diego Trivellini. Tanto divertimento anche nelle domeniche dell’ 8 e del 15 dicembre con il tradizionale spettacolo dei Biroccini di Natale che animerà le vie del borgo e numerose altre iniziative rivolte ai più piccoli.

Mercoledì 4 dicembre alle 17, la Biblioteca Comunale “Bernardino Genga” ospiterà il laboratorio ludico didattico per bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Isabella Giorgini, autrice del libro “Il girotondo dell’energia”.

Al Bastione Sant’Anna, nelle domeniche 8 e 22 dicembre e il 5 gennaio 2025, dalle 15.30 alle 18.30, si terrà l’evento “Natale al Bastione: Le Querce dalle Ghiande d’Oro”. Durante l’iniziativa, saranno organizzati laboratori creativi di ceramica curati da Laura Lippera, in collaborazione con l’ “Associazione delle Arti”. I partecipanti avranno l’opportunità di realizzare portacandele e querce con ghiande d’oro, simboli del borgo di Mondolfo.

La giornata dell’8 dicembre vedrà eventi anche a Marotta, dove nel pomeriggio, presso i giardini di Via Molise, si terrà “Natale al Parco” , organizzato dall’Associazione Malarupta.

Domenica 15 dicembre alle ore 18:00, presso la Collegiata di Santa Giustina, si terrà il tradizionale “Concerto di Natale” del Corpo Bandistico “Santa Cecilia”.

Lunedì 16 dicembre alle ore 21.00, nel Salone Aurora del Complesso Monumentale di Sant’Agostino, Matteo Bussola presenterà il suo ultimo romanzo, “La neve in fondo al mare” (Einaudi) , nell’ambito della rassegna letteraria “Come un libro all’aperto”.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.30, la Biblioteca comunale “Bernardino Genga” ospiterà il laboratorio “ Animare la Carta” , dove l’illustratrice Alessia Elettra Campana guiderà i partecipanti nella creazione di un libro pop-up.

Venerdì 20 dicembre, a partire dalle 18 presso la Chiesa di Sant’Agostino, si terrà il coinvolgente e tradizionale Concerto di Natale dei ragazzi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Fermi”.

Sabato 21 dicembre, l’atmosfera natalizia raggiungerà Piazza dell’Unificazione e Viale Carducci a Marotta con l’evento “Il Mare d’Inverno sotto l’Albero” , dove musica natalizia e scenografie suggestive accoglieranno i visitatori.

Tra le manifestazioni più attese, non può mancare il “PresepePaese” , il presepe vivente che, giunto alla sua trentesima edizione, trasforma le vie e gli angoli del centro storico di Mondolfo in un suggestivo quadro natalizio. Le rappresentazioni si terranno il 26 dicembre e il 5 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19.00, offrendo un’esperienza unica per immergersi nella magia del Natale.

Lunedì 6 gennaio spazio ai giochi con il divertente “ Quizzettone della Befana” , organizzato dalla Ludoteca Comunale all’interno della Sala “P.Ciriachi” di Marotta.

L’Amministrazione comunale ringrazia in modo particolare le associazioni del territorio e tutti i volontari coinvolti per la consueta passione e il grande impegno profusi per ricreare la magica atmosfera del Natale, rendendo accogliente il territorio in questo speciale periodo dell’anno.

