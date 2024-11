Dengue, Minardi: “Nessun allarmismo, ho solo chiesto il potenziamento della prevenzione”

ANCONA – “Sono molto sorpreso dall’ostilità manifestata da Confcommercio Marche Nord e Federalberghi alla mia richiesta di potenziare gli interventi regionali di prevenzione rispetto al rischio di un possibile ritorno della Dengue in primavera. “E’ indispensabile, infatti, che la Regione Marche si attivi nei confronti dei comuni per sostenere, anche economicamente, azioni coordinate di prevenzione attraverso periodici trattamenti larvicidi e adulticidi”. Questo è quello che sostengo e ho scritto. Duavvero non capisco come questa proposta, persino ovvia dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, possa essere letta come un modo di fare irresponsabile “terrorismo mediatico”. Irresponsabile, semmai, sarebbe ignorare i moniti della scienza e della medicina, che prevedono come le miti temperature invernali alle nostre latitudini difficilmente porteranno all’eliminazione delle uova infette.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi.

“Al di là del fatto che la tutela della salute pubblica deve sempre rappresentare una priorità per le Istituzioni e la politica – aggiunge Minardi – mi chiedo come si faccia a non capire che è proprio in questo modo che si salvaguardano anche le attività economiche e, in particolare, il comparto turistico. Se le categorie pensano di essere state danneggiate da una sbagliata comunicazione istituzionale in merito al Dengue e le mucillagini devono chiederne conto alla giunta Acquaroli, non certo a me o ai consiglieri di opposizione”.

