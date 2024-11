Baldelli sulla Beko: “O cambia piano o sarà golden power”

Il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia annuncia una nuova interrogazione sul caso

ROMA – “Se Beko Europe non cambia i suoi piani sulle Marche e sull’Italia ho già chiesto di utilizzare il golden power”. Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia, porta in Parlamento la vicenda della multinazionale turca, in cui è confluita Whirlpool.

In un intervento in aula, infatti, il deputato marchigiano ha definito una “scelta scellerata”, quella annunciata da Beko Europe, “di avviare un piano di dismissione che prevede 1.935 esuberi in tutta Italia. Nella mia regione, le Marche – ha detto in aula a Montecitorio – questa decisione si traduce in un dramma occupazionale: 750 persone perderanno il lavoro, con tutte le devastanti conseguenze per le loro famiglie e per un territorio già fragile, che dovrà affrontare anche la perdita di centinaia di posti di lavoro nell’indotto”.

“Se questa supposta ‘insostenibilità economica’ era nota, allora sarebbe stata evidente anche al momento dell’acquisizione. Non vorrei che si trattasse – aggiunge il deputato – di una strategia predatoria: si entra in Italia, si rileva un’azienda, si sfrutta il suo know-how e il suo mercato per poi abbandonarla”.

“Per questo ho chiesto a Beko un ripensamento e, in caso contrario, l’applicazione del golden power” conclude Baldelli annunciando la presentazione di una nuova interrogazione parlamentare e ringraziando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, per la dura e tempestiva presa di posizione sull’argomento.

