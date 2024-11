Jesi, gran finale al Museo Federico II per la Disfida delle Arti

JESI – Sarà il pubblico a decidere il vincitore de La Disfida delle Arti in edizione straordinaria che ha visto confrontarsi i quattro quartieri storici di Jesi: Posterma, San Benedetto, San Pietro, Santa Croce. L’appuntamento è per sabato 23 dalle 21 al Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi: gli spettatori premieranno le performance compensando i protagonisti sulla scena con ‘monete’ d’oro, argento e bronzo.

Il quartiere che accumulerà più monete sarà decretato vincitore della Disfida in edizione straordinaria. Sia Sabato 23 che Domenica 24 alle 16:30 e alle 18:00 – a cura del Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi in collaborazione con La Disfida delle Arti (Isabella Badiali, Rita De Rosa, Carmen Dui, Francesca Morici e Sofia Ragni) – ci saranno laboratori per bambini e famiglie dal titolo: “Fiori del cuore. Amore contro la violenza”.

Domenica 24, invece, dalle 9 col ritrovo al Parco Mattei in zona Smia si svolgerà la Ciclopoetica, la passeggiata poetica e conviviale tra i quartieri di Jesi, guidata da Sandro Bellagamba e accompagnata da momenti di poesia e musica. Nel pomeriggio è previsto il laboratorio di pizzica a cura di Barbara Piattella, dalle 17 alle 19, al Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi

La Disfida delle Arti è un progetto dell’Ente Palio di San Floriano, da un’idea di Michael Bonelli, in collaborazione con gli Stupor Mundi Jesi Improvvisazione Teatrale sostenuto dalla Regione Marche.

Il Presidente dell’Ente Palio di San Floriano, Emanuel Santoni, traccia un primo bilancio della manifestazione: «Questa prima edizione della Disfida ha superato ogni aspettativa in termini di numeri. Siamo orgogliosi del successo riscosso dagli eventi e del coinvolgimento della comunità, dei residenti dei quartieri storici e dei turisti. Ringraziamo di cuore la Regione Marche, gli sponsor, gli artisti e tutti i cittadini per il sostegno in queste settimane e per la straordinaria partecipazione».

Il Direttore Artistico, Michael Bonelli, aggiunge: «Abbiamo provato a unire tradizione, arte e innovazione e il mix è risultato vincente. Abbiamo aperto una nuova strada nell’intrattenimento e nella valorizzazione di luoghi e comunità che andrà percorsa anche nelle prossime edizioni per favorire un progetto di sviluppo in chiave turistica della Città e dei suoi Quartieri Storici».

Per informazioni e prenotazioni: 333 345 4588 – ladisfidadellearti@gmail.com

Di seguito gli artisti che partecipano a La Disfida delle Arti:

Quartiere Posterma: Capitana Rita De Rosa, Me2 Love Music Duo (Martina Simpatica e Lorenzo Piccinini), I Fuochi Fatui (Matteo Marcelloni, Nicola Gori, Francesca Bocchini e Alessandro Ferranti), Rebecca Giannubilo e Maddalena Topa.

Quartiere San Benedetto: Capitana Carmen Dui, Sandro Bellagamba, Isabella Badiali, Giorgio Massani, Benedetta Dui.

Quartiere San Pietro: Capitana Francesca Morici, Maestro David Uncini, Giuliano Circolani, Alessandra Mazzuferi.

Quartiere Santa Croce: Capitana Marinella Cimarelli, Barbara Piattella, Silvia Segnan, Fabiola Focarelli, Mauro Messina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it