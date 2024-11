Cecarini e Mancini: “A che punto siamo con la gestione del verde urbano a Mondolfo?”

MONDOLFO – Il 21 novembre, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, un’occasione per riflettere sull’importanza del verde urbano e sull’impegno delle amministrazioni nel preservare e valorizzare il patrimonio naturale delle nostre città.

In questo contesto, i consiglieri comunali del Partito Democratico Luisa Cecarini e Samuele Mancini si chiedono: quali passi ha compiuto il Comune di Mondolfo per attuare quanto previsto dalla mozione approvata lo scorso settembre in Consiglio comunale?

Il 28 settembre 2023, il Consiglio comunale ha approvato una mozione importante per il futuro del verde pubblico: l’istituzione di un regolamento per la gestione del verde urbano. Il documento impegna l’amministrazione a dotarsi, entro un anno, di un regolamento organico e di un piano del verde che permetta una programmazione strategica degli interventi.

Ma a questo punto emergono interrogativi su quanto è stato fatto e, soprattutto, su come Mondolfo intenda cogliere le opportunità di finanziamento per arricchire il proprio patrimonio arboreo.

Luisa Cecarini ricorda che “La Regione Marche, attraverso il Programma FESR 2021/2027, ha pubblicato un bando per finanziare progetti di infrastrutture verdi urbane e periurbane. Tuttavia, nella graduatoria pubblicata, il Comune di Mondolfo non figura tra i richiedenti. Un’occasione mancata, che solleva dubbi sull’attenzione dedicata a questo tema. Al contrario, altri comuni hanno mostrato un approccio attivo, intercettando fondi pubblici e privati per realizzare nuovi polmoni verdi a beneficio dei cittadini e dell’ambiente”.

Prosegue Cecarini: “Investire nel verde urbano significa migliorare la qualità dell’aria, creare spazi di socialità e benessere per la cittadinanza, e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. In un momento in cui molte città stanno sfruttando ogni occasione per ampliare le proprie aree verdi, Mondolfo non può permettersi di rimanere indietro”.

Chiude Mancini: “La Giornata Mondiale degli alberi ci ricorda che ogni albero piantato oggi è un investimento per il futuro, per la salute delle persone e per la resilienza delle nostre comunità. Che il Comune di Mondolfo colga l’occasione per dare risposte concrete e dimostrare di voler essere protagonista in questa sfida ambientale”.

