A Fano la Giunta Serfilippi presenta un “bilancio di ripartenza”

FANO – “Un bilancio che guarda al futuro” – con queste parole il sindaco Luca Serfilippi ha introdotto l’assestamento di bilancio per il 2024 e il bilancio di previsione per il 2025, presentati oggi in Giunta.

“Il Piano Urbanistico Generale avrà un impatto significativo sul 2025, un anno di scelte fondamentali: il futuro di ASET, la definizione dei lavori pubblici e l’avvio dei cantieri strategici. Tra questi, il grande piano delle asfaltature, per cui abbiamo stanziato oltre 2 milioni di euro di risorse comunali, e gli interventi a Fano Sud e Ponte Sasso, che vedranno un investimento di 14,7 milioni di euro per affrontare i problemi idrogeologici e gli allagamenti che hanno colpito queste comunità negli ultimi anni. Inoltre, il 2025 sarà l’anno del Piano Urbano del Traffico (PUT), per il quale l’incarico è già stato affidato, e segnerà anche un potenziamento significativo della sicurezza”, ha dichiarato il sindaco Serfilippi.

A tratteggiare i riferimenti delle scelte della Giunta è intervenuto l’assessore al Bilancio Alberto Santorelli, che ha spiegato come l’assestamento di bilancio abbia permesso di destinare, nei primi quattro mesi di attività, oltre 24 milioni di euro a manutenzioni, opere e interventi straordinari. Parte di queste risorse sono state impiegate per coprire situazioni progettuali ereditate, come la pista del Zengarini, Piazza Andrea Costa e altri interventi che hanno richiesto ulteriori fondi. Tuttavia, ha precisato Santorelli, molte scelte sono state assunte direttamente dall’attuale amministrazione. Tra queste, sono stati destinati quasi 3 milioni di euro per le manutenzioni stradali, 100 mila euro per interventi sugli impianti sportivi, 250 mila euro per il Palazzetto dello Sport e 800 mila euro per il Campo dei Carissimi. Si aggiungono inoltre gli accordi quadro, con uno stanziamento complessivo di 6,2 milioni di euro dedicati a edifici, scuole, cimiteri e impianti sportivi, e 8 milioni di euro riservati alla manutenzione stradale.

Santorelli ha sottolineato come “questo assestamento di bilancio sia strategico, poiché alcune opere sono già state realizzate mentre altre si concluderanno nei primi mesi del 2025. Tra le ultime variazioni, ha aggiunto, è stato deciso l’acquisto di nuovi arredi per la riapertura della Corte Malatestiana, un progetto che consentirà di restituire questo importante spazio alla città, ospitando spettacoli estivi ed eventi teatrali”.

Il sindaco Serfilippi ha poi evidenziato “l’attenzione dell’amministrazione alla sicurezza, con uno stanziamento senza precedenti di 300 mila euro per la polizia locale. Questo investimento, ha spiegato, permetterà di dotare gli agenti di bodycam, distanziometri, nuove attrezzature e strumenti per la videosorveglianza, garantendo così una maggiore sicurezza nei quartieri e nel centro storico”.

Infine, il bilancio di previsione include “risorse per interventi a Sassonia Sud, la valorizzazione del patrimonio culturale, iniziative per contrastare la diffusione della zanzara tigre e un potenziamento del sostegno ai grandi eventi – ha continuato Santorelli -. Tra questi, il Carnevale beneficerà di un incremento di 20 mila euro, mentre il Passaggi Festival vedrà un aumento di 10 mila euro per il 2025, con una crescita progressiva fino a 20 mila euro nei prossimi tre anni”.

L’amministrazione punta così a una città più sicura, sostenibile e promotrice di cultura, delineando un percorso di interventi strategici che accompagneranno Fano verso un futuro moderno ed efficiente.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it