Sapori e aromi d’autunno: inaugurata a Fano la 36^ edizione

Il Codma si riconferma vetrina dei migliori prodotti enogastronomici locali, con la “Giornata della spesa consapevole” e un profumo dedicato all’autunno

FANO – Si è aperta stamattina (17 novembre) con la cerimonia del taglio del nastro, l’esibizione della banda cittadina e l’intervento del coro “Una scuola tra le Note” dell’istituto “F. Tombari ”di Bellocchi, la 36° edizione di Sapori e Aromi d’Autunno – Il Salotto del Gusto. E’ stato il sindaco del Comune di Fano Luca Serfilippi a tagliare il nastro tricolore e accanto a lui erano presenti, per il Comune di Fano, anche l’Assessore al Turismo Alberto Santorelli e quello ai Servizi Educativi Loredana Maghernino e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Cavalieri, l’Assessore Regionale alla Valorizzazione dei beni ambientali e tutela del paesaggio – Stefano Aguzzi, il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino – Giuseppe Paolini, il Consigliere della Regione Marche – Giacomo Rossi, il Vicepresidente Bcc di Fano – Luciano Radici, la responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Nutrizione Ast Pesaro e Urbino – Dott.ssa Elsa Ravaglia e il direttore Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti che, da quest’anno, ha strutturato con l’organizzazione di Sapori e Aromi d’Autunno una stretta collaborazione a favore del tessuto economico che, sul territorio, lavora con l’enogastronomia.

“Sapori e Aromi d’Autunno – spiega Giorgio Sorcinelli, responsabile e direttore della manifestazione – è l’unico evento del territorio che unisce cibo, cultura e buone pratiche a tavola ad una grande attenzione per l’economia del comparto gastronomico, una delle più importanti della Regione Marche. La manifestazione non si rivolge solo al grande pubblico, ma mette in rete produttori e commercianti mantenendo viva l’attenzione all’economia dell’agroalimentare motivo, quest’ultimo, per cui si è fortemente voluto costruire la collaborazione con Confcommercio Marche Nord”.

“Con entusiasmo Confcommercio collabora a questa ormai storica manifestazione – sostiene il Direttore Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti – che con successo offre una importante vetrina alle tante eccellenze agroalimentari che la nostra meravigliosa regione può vantare. Una sinergia naturale con l’associazione Viandanti dei Sapori, visto il nostro impegno continuo nella promozione e valorizzazione del territorio”.

All’inaugurazione è seguito un momento ormai diventato tradizionale all’interno di Sapori e Aromi d’Autunno: Il premio Marche Nostre, riconoscimento conferito ad aziende, operatori ed esperti, distintisi nel campo della produzione e valorizzazione agro-alimentare marchigiana.

In particolare hanno ricevuto il premio quest’anno:

Ristorante Albergo “La Palomba” – Mondavio | Famiglia Cerisoli

Una grande famiglia per un grande progetto di accoglienza turistica legato alle tradizioni culturali del territorio ed alla sua bellezza, con particolare menzione per la De.Co. del tradizionale piatto “Tacconi allo sgagg con pancetta croccante”.

Prof. Corrado Picinetti – Fano | Biologo Marino e Gourmet della cucina di mare

La competenza e l’autorità scientifica, il “sapere” della ricchezza del mare e delle sue straordinarie risorse legate alla passione per la cucina, la divulgazione gastronomica e turistica del territorio, sono espressione della sua formazione culturale.

Confraternita del Brodetto alla Fanese – Fano

La ricerca culturale della vera ricetta del tradizionale Brodetto di pesce alla fanese, la divulgazione dei modi diversi tra le tradizioni della cucina marinara territoriale non solo del Mare Adriatico, sposate alla convivialità e alla buona tavola, sono l’emblematico valore della Confraternita.

Giuseppe Collesi | Tenute Collesi – Distillerie e Fabbrica della Birra – Apecchio

Estroverso inventore del Monte Nerone, dai profumati distillati dal sapore fruttato o alle birre di alta moda dal sentore dei malti coltivati nelle campagne montane e dei luppoli ricercati meritando prestigiosi riconoscimenti in Italia e nel mondo.

Luciano Cecchini – Cooperativa Alberghi Consorziati – Fano

Per la lunga attività nel settore dell’accoglienza turistica e della ristorazione, conduce attualmente la presidenza della Cooperativa Alberghi Consorziati di Fano che valorizza il contesto della bellezza ambientale, storico-architettonico coniugata alla tradizionale offerta turistico gastronomica territoriale

Ma le novità, inaugurate con l’apertura della fiera, sono molte e davvero interessanti per il pubblico. Oggi, per tutta la giornata, Sapori e Aromi d’Autunno ha ospitato la proposta di un nuovo modo di fare spesa, un modo consapevole che vuole avvicinare sempre di più il prodotto locale alle tavole delle famiglie: la GIORNATA NAZIONALE DELLA SPESA CONSAPEVOLE, una iniziativa a cura de “la spesa in campagna” di CIA – Agricoltori Italiani. Ma quest’anno c’è di più della sola spesa. Sapori e Aromi, in collaborazione con 5NATURAE e IMMERGITI, ha voluto condensare tutti i propri principi in un vero e proprio PROFUMO D’AMBIENTE costruito, con mesi di lavoro, unendo in una sinfonia olfattiva tutte le essenze della stagione autunnale: funghi, tartufo, castagne, erba bagnata, olio, vino in una sola essenza! E’ stato presentato in fiera, infatti, il primo logo olfattivo “Sapori e Aromi d’Autunno”, una straordinaria essenza profumata che porta in casa le meraviglie dell’autunno.

Tante anche quest’anno le collaborazioni con enti, istituzioni e privati che arricchiscono il programma di Sapori e Aromi: la rinnovata partecipazione di AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, che sarà impegnata nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari con iniziative per bambini e adulti; l’associazione Prima del Tempo con la sua 4° pedalata “Prima del tempo va in bici”; la Fondazione lotta contro l’infarto di Pesaro e l’associazione Fano Cuore con l’ambulatorio-tenda “Amico Cuore”; la 10° camminata “Gusto e Cuore”; La Via della Seta con le merende tipiche del nostro territorio; le Pro Loco, cuore pulsante della tradizione enogastronomica locale, e il Gruppo micologico Valle del Metauro con la sua preziosa Mostra Micologica.

Appuntamento rinnovato al Codma anche per domenica prossima, 24 novembre, ultima giornata della manifestazione che aprirà le porte al pubblico dalle 9.00 con un programma molto nutrito:

09.00 – APERTURA MOSTRA MERCATO dei prodotti della Terra Marchigiana®

8.30/11.45 – 4^ PEDALATA “PRIMA DEL TEMPO, VA IN BICI”. Pedalata non competitiva a sostegno del progetto “Home Visiting”, a cura dell’Ass.ne Prima del Tempo, per promuovere l’assistenza domiciliare a favore dei bambini nati prematuri e le loro famiglie.

10.30/12.30 – AULA FORMATIVA PROTEZIONE CIVILE – “DEGUSTIAMOLI” Percorso nel mondo degli oli monocultivar delle Marche – nuova produzione 2024

Seduta di assaggio professionale di addestramento, riservata agli assaggiatori O.L.E.A.

Prenotazione obbligatoria: WhatsApp 347 0176041

12.00 / 19.00 SAPORI E AROMI A TAVOLA Stand gastronomico a cura del Ristorante La Perla di Fano

11.30 e 16.00 – “ASPETTANDO BACALA’FEST” – GiroBacalà 2024-2025

Promozione del Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino e delle Marche.

Piccoli assaggi di ricette a base di Baccalà, a cura di alcuni Ristoranti del territorio, aderenti al progetto.

15.00 / 19.00 – “BRUSCHETTE…IN FESTA ‘24” Fantasia di Bruschette preparate con pani tipici offerti da Panificio Pasticceria LONGHINI – Bakery Cafè 1918 di Fano e gli oli extravergini di oliva del Concorso l’Oro delle Marche di OLEA. A cura delle Associazioni I Viandanti dei Sapori, OLEA, LE Vie della Seta.

SALOTTO DEL GUSTO – TERRE, ARTI, SAPORI E TIPICITA’ … A CONFRONTO Presentazioni e degustazioni di prodotti e ricette regionali

15.30 / 19.00 – GRUPPO FOLK LA DAMIGIANA – Musiche folkloristiche e popolari

15.45/17.00 – “SAPORI IN RIMA ..MARE E MONTI 2” – Gruppo dialettale DE TRA-VERS Rassegna di Poesie dialettali di Fano e zone limitrofe, Dizioni dialettali di Fano (Centro- Porto- Periferia) – Marotta e Pesaro (Con Elvio Grilli, Daniela Gregorini, Walter Trebbi, Stefano “Snel” Rovinelli e Paolo Parenti)

Scenette dialettali con Massimo Gasperini e Paolo Parenti

Note inedite musical-poetiche del Duo “I GRILLI PARLANTI” (Stefano Snel Rovinelli e Vanni Oliva)

Toni fonetici a cura di Gianfranco Bacchiocchi. Conduce Elvio Grilli

17.00/17.45 – “ IL CASTAGNOLO COL FARRO” a cura della Pro Loco di San Lorenzo in Campo

Dalle Sagre di Qualità: l’Associazione Turistica Pro Loco di San Lorenzo in Campo propone il suo prodotto tipico “Castagnolo col farro”, dolce caratteristico pasquale, inserito nell’elenco dei prodotti tipici e tradizionali con marchio De.C.O. (denominazione di origine Comunale).

La Vice Presidente della Pro Loco, Lorena Vitali, ci racconterà la storia del prodotto e la ricetta.

Il “castagnolo” verrà degustato con l’abbinamento de “La visciola del lupo” prodotta e fornita dalla Azienda agricola Luca Tenti di Montalfoglio di San Lorenzo in Campo – PU

17.45/18.15 UNA SCUOLA DI SAPORI” – I.I.S. A. Cecchi di Pesaro – Presentazione dei prodotti e degustazioni guidate dei vini dell’Az. Agraria dell’I.I.S. A. Cecchi di Pesaro. A cura dei tecnici esperti della Scuola.

17.45/18.45 – “LE VIE DELLA VITA” Presentazione del libro edito dall’Associazione La Via della Seta

Esposizione opere dello scultore Sauro Tonucci

18.30/20.00 – “APERITIVO D’AUTUNNO” – Ass.ne LA VIA DELLA SETA – Caldarroste…vin brulè e maritozzi

Sapori e Aromi è il fulcro della filosofia che da molti anni spinge i Viandanti dei Sapori alla riscoperta e alla promozione delle tradizioni locali per fare in modo che esse non si perdano e possano essere vissute, e perché no rinnovate, anche dalle nuove generazioni. Per questo alla fiera si aggiungono ogni anno eventi collaterali di grande importanza:

SABATO 14 DICEMBRE – GRAN GALA’ DELL’OLIO MARCHIGIANO 2024

AULA FORMATIVA PROTEZIONE CIVILE -CODMA

9.45 -13.00 – GRAN GALA’ DELL’OLIO MARCHIGIANO 2024 ( A cura di OLEA)

16 ° Premio “L’ORO D’ITALIA®”

14° Premio “L’ORO DEL MEDITERRANEO”

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 25° CONCORSO “L’ORO DELLE MARCHE®” 2024

Proclamazione dei vincitori e consegna delle targhe e degli attestati ai produttori.

CONFERENZA SUL TEMA:

LA SANA ALIMENTAZIONE. OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: SAPORE, BENESSERE E SALUTE

Saluto di benvenuto degli organizzatori e di: Andrea Maria Antonini – Ass. Agricoltura Regione Marche

Relatore: Renzo Ceccacci – Presidente OLEA – Esperto assaggiatore olio – Medico

DAL 29 GENNAIO AL 30 MARZO – BACALA’FEST® 2024/25

Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino e delle Marche.

GIROBACALA’ – Girovagando dal monte al mare, un percorso gastronomico nei locali del baccalà e dello stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino e marchigiane.

LE DISFIDE GASTRONOMICHE “STOCCAFISSO&BACCALA’ ”

– 14^ disfida ” Cuochi amatoriali” – 29.1.2025

– 14^ disfida “Cuochi professionisti” – 11.2.2025

c/o Ristorante Alla Lanterna – S.S. Adriatica Sud – Fano (PU)

Sapori e aromi d’Autunno ..la festa dei Sapori della Città e di un intero territorio.

